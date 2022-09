I ricordi più belli con Cheerz: nuove box e agneti personalizzati | FOTO

SportFair

Le box Cheerz si rinnovano per il nuovo anno scolastico, e non solo.

Il prodotto simbolo del brand evolve e torna per il back to school con nuovi colori pop per valorizzare i ricordi dell’estate e quelli che verranno.

Grazie ai loro nuovi formati e all’etichetta sul bordo, le nuove box sono pensate per essere collezionate perfettamente allineate in una libreria, per un autentico effetto wow.

La proposta è composita, per soddisfare le esigenze di tutti. La Cheerz Box Retro ha un look retro bicolore ed ora è disponibile in nuove nuance, può contenere da 25 a 50 foto stampate e può essere collezionata grazie alla sua etichetta che indica il tema di ogni scatola.

La Big Fat Box è l’oggetto perfetto per raccontare storie piccole e grandi ma molto ben documentate, infatti contiene fino a 250 foto. Una scatola blu estremamente graziosa che rappresenta anche un’ideale accessorio di design per la casa. La Cheerz Box Classic, è un oggetto senza tempo, la scatola dei ricordi per eccellenza ed è disponibile in tre nuovi colori. Con la sua nuova forma e il suo design, il Cheerz Box Classic è stato progettato per adattarsi perfettamente a una libreria. Proposti in formato verticale e orizzontale, sono infiniti da collezionare.

The Very Little Box, una piccola scatola nata per portare con sé ricordi e affetti, pratica da tenere in borsa o nel portafoglio. Contiene miniature personalizzabili al 100% con una grande varietà di cornici, dal vintage alla fantasia per rendere ancora più unici i ricordi più importanti. Per rivivere la tua estate e per godere ogni giorno dei tuoi momenti felici della stagione più bella, Cheerz mette a disposizione sulle sue piattaforme online il souvenir dei souvenir, il mitico magnete da frigo. Ma personalizzato, unico ed esclusivo, perché ideato e prodotto con le foto originali delle vacanze.

Un pensiero magnifico per te e una dedica originale per le persone con cui hai condiviso i momenti più belli dell’anno, per stupirle, con un oggetto semplice che, con la forza di un’idea, diventa prezioso, intimo, materico e divertente. A forma di cuore, vintage, quadrato, rettangolare, esagonale o in stile fototessera, la calamita Cheerz può essere prodotta in box da 5 a 9 foto e consegnata in pochissimi giorni, anche uno solo dall’ordine. Tutti i prodotti Cheerz si creano e si acquistano in pochissimi secondi e senza bisogno di nessun particolare skill di grafica, con grande facilità e immediatezza.

Cheerz Box Retro

A partire da 16,90€ (25 stampe)

0,35 € per ogni stampa aggiuntiva

Disponibile in 3 colori bicolore

Stampe 8x10cm (modello retrò e standard)

Da 25 a 50 stampe

La Big Fat Box

A partire da 29,90€ (70 stampe)

0,29 € per ogni stampa aggiuntiva

Disponibile in blu con una serie di colori.

Stampe 8×10 o 10x10cm (modello retrò e standard)

Da 70 a 250 stampe

Cheerz Box Classic

A partire da 19,90€ (25 stampe)

0,35€ per ogni stampa aggiuntiva

Disponibile in 3 colori a tinta unita

Stampe 11x15cm

Da 25 a 50 stampe

The Very Little Box

A partire da 12,90€ (25 stampe)

0,35 € per ogni stampa aggiuntiva

Disponibile in 1 solo colore

Stampe 6x9cm

Da 25 a 50 stampe

I magneti personalizzati CHEERZ li trovi su www.cheerz.com e sull’app di Cheerz a partire da Euro 12,90.