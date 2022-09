Basta nascondersi! Elodie e Iannone escono allo scoperto | FOTO

SportFair

Erano apparsi insieme in alcune storie Instagram durante le vacanze al mare in compagnia di alcuni amici, ma adesso Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di uscire allo scoperto.

La cantante italiana ed il pilota, che vive a Lugano, sono stati pizzicati diverse volte insieme, da soli e adesso sembra che non abbiano più intenzione di nascondersi e Chi ha pubblicato i nuovi scatti che li mostrano felici, sorridenti e abbracciati in giro per le strade di Milano.

Lei, ex compagna di Marracash, e lui, ex di Belen Rodriguez, sono la nuova coppia dell’estate 2022. Anche se la stagione estiva sta ormai per terminare, sembra che i due stiano insieme da qualche settimana almeno ormai e, dunque, possono essere ‘etichettati’ come cppia dell’estate.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne“, aveva dichiarato Elodie la settimana sccorsa in una lunga intervista a Vanity Fair.