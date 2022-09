Con chi è sposato Pozzecco? Tanya, la bella spagnola che riesce a tenere a bada il ct azzurro

SportFair

E’ iniziata la grande sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale dell’EuroBasket 2022. Un inizi difficile per gli azzurri che hanno iniziato a reagire a meno 4 minuti dal termine del primo quarto.

Pozzecco ha richiamato i suoi e gli ha dato lo scossone giusto per reagire e iniziare la rimonta per non permettere alla Francia di volare via. Il ct azzurro si sta rivelando fondamentale per la gestione della Nazionale italiana, nonostante il suo carattere vivace e focoso, che non tutti gli italiani apprezzano.

Il Poz è sempre stato così, anche quando era un giocatore e proprio in questi giorni ha rivelato di essere adesso l’allenatore che avrebbe sempre desideato avere quando ancora era un giocatore. Un trascinatore, un amico e tanto altro.

In tanti si pongono domande sulla vita privata del Poz e tra queste spiccano anche “è sposato”, “con chi è sposato?”. In questi giorni di sfide agli Europei, in fantissimi hanno notato la fede al dito del ct azzurro, dunque la risposta è ovvia: sì, Pozzecco è sposato.

L’allenatore dell’Italbasket è convolato a nozze a giugno del 2021: per il Poz una cerimonia con pochissimi intimi, a Formentera. Ma chi è la moglie di Pozzecco? Lei si chiama Tanya Robles, ma di lei non si hanno molte notizie. E’ spagnola e sembra che non ami molto i riflettori: sui social ha profili chiusi e nelle poche foto insieme sull’account del Poz non risultano tag. I due stanno insieme da diverso tempo e lo scorso anno hanno deciso di dirsi il fatidico sì.

Il Poz ha dichiarato in alcune interviste che Tanya è l’unica donna che riesce a gestire il suo carattere e calmarlo quando serve.