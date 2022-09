A Milano il primo Layla Store & Spa: concept contemporaneo e nuove tecnologie per un’esperienza multisensoriale | FOTO

SportFair

Layla Cosmetics, brand noto per la capacità di stupire grazie ad una comunicazione fuori dagli schemi, si è affermata come azienda cosmetica all’avanguardia grazie al suo prodotto di alta qualità e ricerca, sia come portavoce di libertà d’espressione. Layla Cosmetics è stata protagonista di un grande cambiamento sul mercato e fonte di una vera rivoluzione del mondo della cosmesi grazie al suo approccio genderless e alla sua filosofia, estremamente autentica nel porsi a confronto con le nuove generazioni sui temi dell’inclusività e del costume.

Layla ha deciso di sorprendere nuovamente il suo pubblico con l’apertura del primo Layla Store & Spa che avverrà ufficialmente il 4 Ottobre alle ore 18:00 in Via San Marco 12, nel cuore di Brera a Milano.

Il concept di servizi e proposte ai clienti, estremamente contemporaneo anche nella fruizione delle nuove tecnologie, promette un’esperienza multisensoriale. La location è disposta su due piani: il primo è dedicato alla scoperta di tutta la gamma prodotti Layla Cosmetics e conterà sulla presenza di make-up artist pronte a svelare tutti i segreti del brand, il secondo è dedicato alla SPA e si presenta come un vero e proprio paradiso del benessere dove sarà possibile scegliere tra infiniti trattamenti corpo e viso.

Quello del Layla Store & Spa è un avvincente viaggio d’energia, tra luci e colori, arredi inusuali e gamification, elementi che scaldano anche un’area interamente dedicata alla grande novità del momento: il lancio della prima linea skincare “Laylaskin Niosome Technology”, vera e propria ambasciatrice di ricerca e propedeuticità assolute a livello mondiale.

“Questo progetto unisce tutti i risultati ottenuti dal brand in questi anni, sia dal punto di vista della ricerca sul prodotto che del marketing. Un luogo del cuore in cui proporremo e racconteremo le nostre linee make-up e la nuovissima linea skin care. I nostri affezionati clienti troveranno anche la Layla SPA, un luogo incantato incastonato nelle vie più antiche di Milano. È stata ideata per offrire i servizi più efficaci e più attuali. Dai massaggi modellanti e drenanti Renata França al ‘buccal lifting face massage’ servizio estetico usato dai Vip per essere sempre al meglio. Oltre ad altri servizi esclusivi come laminazione, laser per depilazione e LPG. Abbiamo stretto una forte collaborazione con MEI ( Migliori erbe Italiane ) per i trattamenti corpo, si potrà quindi vivere un’esperienza olistica provando i meravigliosi rituali che MEI ( Migliori erbe Italiane ) ha studiato appositamente per la nostra SPA”. Babila Spagnolo CEO e proprietaria di Layla Cosmetics

All’inaugurazione, oltre ai noti volti che in questi anni hanno caratterizzato la comunicazione del brand, sono attesi numerosi talent dell’entertainment italiano che, insieme a Babila Spagnolo, CEO e proprietaria di Layla Cosmetics, sveleranno i segreti di quello che si prospetta come il più completo spazio dedicato al benessere della città.

La colonna sonora dell’opening sarà a cura di DJ Ringo di Virgin Radio.