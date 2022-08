Umbro X Tacchettee: disponibile da oggi la nuova capsule nostalgica “Archivio 90”

SportFair

Dal 25 agosto la collabo UmbroxTacchettee sarà in vendita in selezionatissime doors in tutta Italia. La collezione ha debuttato ad aprile sui portali on line di Umbro Italia e Tacchettee con un risultato strepitoso, SOLD OUT in pochi giorni, raccogliendo un’ondata di entusiasmo tra i nostalgici del calcio anni ‘90 e tra gli estimatori del brand nato a Manchester nel 1924.

Si potrà toccare con mano questa mini collezione ispirata alle atmosfere nineties che riporta dritti negli anni in cui il calcio italiano era sul tetto del mondo, quando i mondiali si giocavano in casa nostra.

La collezione si compone di tre track jacket, pezzi iconici della collabo, con vestibilità over e le inconfondibili geometrie Umbro, poi felpe, pantaloni e t-shirt con i caratteristici taping. Tre iconici pattern ispirati ad alcune tra le tre squadre più forti della serie A che tra il ’91 e il ’95 hanno vestito Umbro.

Preziosa la collaborazione con Tacchettee, brand indipendente che fa del celebrare le mille sfumature tra cultura pop e il gioco più bello del mondo il proprio credo.

“Le nostre aspettative sono state ampiamente superate”, commenta Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. “E’ un progetto che ci ha entusiasmati sin dai primi passi e la risposta avuta con il lancio online ci ha confermato che Umbro dopo aver dominato gli anni ’90, adesso torna prepotentemente, a dimostrazione di come ancora oggi quei pattern e quelle geometrie siano più che attuali nel mondo della moda.”