La nuova fidanzata di Mbappe, le voci sulla trans Ines Rau: il gossip infiamma il web | FOTO

Kylian Mbappé è sicuramente sul podio dei calciatori più forti al mondo, si tratta di un calciatore eccezionale in grado di risolvere tutte le partite. E’ un attaccante del Psg e della nazionale francese, la stagione è iniziata con ottime prestazioni dal punto di vista personale e di squadra. Il calciatore è finito sulle prime pagine dei principali quotidiani all’estero per una questione di gossip.

Secondo quanto riporta la stampa francese Mbappé starebbe frequentando la modella Ines Rau. I due sarebbero stati avvistati per la prima volta durante il Festival di Cannes, poi a bordo di uno yacht.

Ines Rau è una modella classe 1990, nata a Parigi da genitori algerini. E’ stata la prima modella transgender ad ottenere una copertina su Playboy nel 2017. A 16 anni si è sottoposta ad intervento chirurgico per cambiare sesso. Nel 2018 è uscita la sua autobiografia: “sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”.