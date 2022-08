La moglie di Fabregas arriva in Italia: chi è Daniella Semaan, la modella già pazza di Como | FOTO

SportFair

Il Como ha piazzato un colpo da impazzire: Cesc Fàbregas. Il club cadetto è molto ambizioso e punta la promozione in massima categoria, il campionato di Serie B è sempre molto difficile ma anche equilibrato. L’ultima stagione del Como è stata positiva, la dirigenza è però ambiziosa e il club si è mosso benissimo sul calciomercato. E’ arrivato un calciatore che non ha bisogno di presentazione, Fabregas è sicuramente un lusso per la categoria. Si tratta di un classe 1987 che nel corso della carriera ha conquistato tanti trofei.

Lo spagnolo ha indossato maglie molto prestigiose, dall’Arsenal al Barcellona e il Chelsea. L’ultima esperienza è stata con il Monaco, adesso il Como. Lo spagnolo si è presentato con il botto, l’obiettivo è conquistare la Serie A. In Italia è arrivata anche Daniella Semaan Fàbregas, la moglie del calciatore. Sono sposati dal 2018 ma da 9 anni insieme, con tre figli. E’ una modella di origini libanesi, grande amica di Antonella Roccuzzo, compagna di Messi. E’ già innamorata di Como, una città ricca di storia e adesso grande anche sul fronte calcistico.