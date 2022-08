La bomba di gossip: “Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti”

SportFair

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul gossip dell’estate. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la separazione, la conferma è arrivata direttamente dalla coppia. E’ finita una bellissima storia d’amore dopo vent’anni e tre splendidi figli. L’ex calciatore della Roma valuta il futuro, nel frattempo circolano senza sosta voci sulla vita privata del Pupone.

Noemi Bocchi, la compagna 34enne dell’ex capitano giallorosso, sarebbe incinta. La notizia è stata riportata da ‘Il Corriere della Sera’. Il quotidiano parla dell’ultimo “gossip apocrifo che agita la Capitale, secondo cui Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa, nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può”. Secondo il ‘Messaggero’ Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero fatto un patto: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse.