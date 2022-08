Belli come il sole, felici e innamorati: Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia! | FOTO

SportFair

27-08-2022, questa è una data che Federica Pellegrini e Matteo Giunta sicuramente non dimenticheranno mai. La Divina ed il suo ormai ex allenatore si sono sposati oggi a Venezia, in una cerimonia blindatissima, davanti a tutti i parenti e agli amici più cari, quelli che ci sono sempre stati.

Federica è apparsa raggiante e felice come non mai: l’ex nuotatrice ha condiviso sui suoi profili social qualche momento con i suoi amici e parenti, prima della cerimonia, i preparativi ed il pranzo con le amiche damigelle e il suo viso sprizzava di gioia.

Federica, che la sua storia d’amore con Matteo Giunta l’ha dovuta tenere nascosta a lungo e che per la sua grande passione, il nuoto, che tanto le ha dato e tanto le ha tolto, ha dovuto fare enormi sacrifici, oggi inizia ufficialmente una nuova vita, una nuova vita piena d’amore, questa volta alla luce del sole, festeggiando l’amore con chi le vuole bene.

Federica, accompagnata dalle sue damigelle, è arrivata in chiesa con occhiali da sole da vera diva, cerchietto in testa e un abito da sposa elegantissimo, liscio, con scollo a barca ed un bellissimo velo con applicati del piccoli e delicati fiori, davvero felice.

Federica Pellegrini, che solo pochi mesi fa diceva addio alla Fede nuotatrice, adesso inizia un nuovo, bellissimo, capitolo della sua vita e noi non possiamo che augurare a lei e al suo Matteo un futuro gioioso e ricco d’amore e felicità.