Vestiti cut out, la tendenza dell’estate: le migliori proposte di Shein | FOTO

È senza dubbio il trend del 2022: la moda cut out ha conquistato tutti, a partire dalle passerelle dei fashion show fino agli outfit della gen Z su Tik Tok, e ora è pronta a diventare la protagonista dell’estate 2022.

Il termine, che letteralmente significa ritagliare, indica tutti quei capi che presentano delle aperture nette, lasciando intravedere alcune parti del corpo, come fianchi, petto o busto.

SHEIN propone una imperdibile selezione di abiti cut out, che mixano colori sgargianti e maxi lunghezze, da abbinare a gioielli e accessori, per uno stile di tendenza e originale.

Leggeri, sexy, eterei e cool: questa selezione, che spazia dai mini dress ai tubini midi, fino ad arrivare a vestiti lunghi e svolazzanti, è perfetta per un aperitivo sulla spiaggia o per una passeggiata glamour nel centro della città e rappresenta i must have da portare in valigia, qualsiasi sia la destinazione delle vacanze.