Atlantic Stars omaggia la storia dello skateboard con Nanto e Vela: i modelli di punta della collezione SS22 | FOTO

L’affascinante storia della nascita dello skateboard come sport ci racconta di fortunate coincidenze e della necessità che si trasforma in ingegno.

L’idea di montare le rotelle dei pattini su una tavola venne ad un gruppo di surfisti californiani negli anni ‘50 che, stanchi di attendere la giusta mareggiata che gli permettesse di calvare le onde con le tavole da surf, decisero di continuare ad allenarsi sui marciapiedi delle loro città e sulle vie pedonali che lambiscono l’oceano a Santa Monica e Venice Beach.

Negli anni ’70 lo skateboard diventa un vero e proprio sport, iniziano a nascere le prime aziende produttrici di tavole e le prime competizioni, trasformandosi presto in un vero e proprio stile di vita che inizia ad influenzare la moda e i trend.

I modelli di punta della collezione SS22 di Atlantic Stars, Nanto per l’Uomo e Vela per la Donna prendono ispirazione dal mondo dello skate e dallo stile degli appassionati di questo sport. Un vero e proprio omaggio ad una cultura che ancora e sempre più permea i sogni di libertà delle nuove generazioni. E non solo.

Suola dalla struttura rigida per ottenere la maggiore aderenza alla tavola, materiali resistenti che permettono qualsiasi tipo di movimento e, soprattutto, tanto colore, in perfetto stile Atlantic Stars, che ha fatto delle tinte esplosive la sua cifra stilistica.

Non possono mancare poi le stelle, firma del brand che gli conferiscono carattere e lo rendono identitario.

Le immagini della campagna SS22 di Atlantic Stars raccontano dell’incontro tra il brand e il mondo dello skate in una location esclusiva e suggestiva, una cava di marmo.

La collezione SS22 di Atlantic Stars è disponibile su atlanticstars.it e presso i migliori rivenditori.