Su OnlyFans guadagna 50 volte di più: Key Alves, la sexy pallavolista brasiliana che sogna la ‘doppia’ carriera | FOTO

SportFair

OnlyFans attira sempre più persone e non parliamo solo degli utenti disposti a pagare pur di vedere belle donne, ma anche di coloro che decidono di aprire un profilo per guadagnare. Tra queste ci sono anche delle sportive, come la brasiliana Key Alves, giocatrice di pallavolo.

La 22enne, che gioca per l’Osasco Volleyball Club, squadra del San Paolo, ha ammesso di guadagnare 50 volte di più spogliandosi su OnlyFans che giocando a pallavolo.

Alves è già famosa su Instagram, dove ha 2,3 milioni di follower e condivide scatti bollenti, ma anche su OnlyFans ha un discreto seguito. Parlando ai microfoni di O Globo, però, la pallavolista ha ammesso che, nonostante la differenza di guadagno, il suo principale obiettivo è la pallavolo, ma che non vuole nemmeno rinunciare alla sua carriera sulla piattaforma per adulti.

“Mi considero un’atleta professionista. Ma le cose fuori dal campo hanno iniziato a crescere molto per me. Così ho iniziato a dare un po’ più di attenzione a una carriera parallela. Piaccia o no, oggi è il mio reddito più grande. Mi considero un’atleta ed è questo che ho fatto crescere la mia immagine su Internet. Quindi, sono un’atleta, una modella e anche un’influencer e un imprenditore delle mie stesse attività. Guadagno circa 50 volte di più con le piattaforme digitali che con la pallavolo. Si tratta davvero di questo. Guadagno molto su OnlyFans perché l’abbonamento è fisso per tutto il mese. Ma amo giocare a pallavolo più che scattare foto. Ecco perché non mi fermerò con la mia carriera in campo“, queste le parole della pallavolista.