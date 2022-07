In 10.000 per Dybala, la presentazione della Joya è in grande stile: “daje Roma, daje” | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ un grande giorno per Roma, si è presentato Paulo Dybala. Il club giallorosso ha piazzato un colpo di calciomercato di altissimo livello, l’argentino non ha bisogno di presentazioni. E’ un grandissimo calciatore dal punto di vista qualitativo, in più è in grado di fare la differenza sotto l’aspetto qualitativo. I tifosi sono sempre più al settimo cielo: in 10.000 hanno atteso la Joya presso il Colosseo quadrato (Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur).

“Ero molto curioso di conoscervi e giocare qui a Roma è stato sempre molto difficile. A sentire il vostro calore mi viene voglia di entrare all’Olimpico con voi, sotto la curva”, le parole dell’ex Juventus. “I tifosi ti fanno sentire il calore. Questa è una grande responsabilità, ma molto bella”. L’ex bianconero ha continuato: “adesso la cosa più importante è mettersi in forma, sto lavorando duro, voglio mettermi a disposizione per dare tanta allegria a questo pubblico incredibile”. Il nuovo attaccante della Roma si è congedato sulle note dell’inno dei giallorossi, intonando un “Daje Roma, Daje!”