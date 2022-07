Con chi è fidanzato Carlos Sainz jr? Isabel Hernaez: la giornalista spagnola che ha fatto breccia nel cuore del ferrarista | FOTO

SportFair

E’ tutto pronto a Le Castellet per un nuovo round della stagione 2022 di Formula 1. I piloti sono pronti a sfidarsi ancora una volta, dopo un po’ di meritatissimo relax, e lo faranno in terra francese. Dopo il Gp d’Austria, vinto magistralmente da Charles Leclerc, Carlos Sainz si è concesso una vacanza con la sua fidanzata.

Il pilota spagnolo fa coppia con la bella Isabel Hernaez, ma i due preferiscono proteggere la loro privacy. La giovane ragazza non si fa vedere spesso nel paddock e la coppia non condivide social e contenuti sui social.

Carlos e Isabel sono stati paparazzati in vacanza insieme, in barca e al mare, alle IsoleBaleari.

Chi è Isabel Hernaez

Isabel è nata il 24 febbraio 1995 a Madrid, in Spagna. Non è noto quando Isabel e Carlos Sainz si siano incontrati e fidanzati: i due hanno deciso di tenere lontano dai riflettori la loro storia d’amore. Isabel ha deciso di tenere anche la sua famiglia lontano dai riflettori.

La fidanzata di Sainz è laureata in giornalismo bilingue e sui social si descrive propro come giornalista. Ha lavorato come addetto stampa per Scalpers Company e Victoria Collection. Collabora regolarmente con giornali, social media e società pubblicitarie per aiutare la sua azienda a raggiungere i suoi obiettivi. Gestice una pagina di moda sui social e tiene un podcast ogni lunedì con un’amica giornalista sulle ultime novità dell’industria delle moda.

Oltre a questo, Isa Hernáez interpreta anche il ruolo di consulente di moda. Isabel ama cucinare e lo sport.