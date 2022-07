Aw Lab is Me Music Edition 2022: i vincitori della quarta edizione del contest dedicato ai giovani talenti

SportFair

AW LAB ha concluso la quarta edizione di IS ME Music Edition, il contest dedicato a tutti i giovani talenti che sentono di voler intraprendere la carriera artistica nel mondo della musica. Quest’ultima edizione ha visto la partecipazione di 4.000 candidati tra Italia e Spagna e consentito ai finalisti selezionati di partecipare ad un vero e proprio percorso formativo.

L’Academy creata da AW LAB si è avvalsa di Masterclass sui temi principali che un artista deve saper affrontare con professionalità, dalla scrittura allo styling. I ragazzi sono stati accompagnati in questa esperienza esclusiva da artisti noti al grande pubblico e da coach professionisti. Tra i primi Ana Mena, Casadilego, e Il Tre, protagonisti di queste lezioni esclusive insieme ad altri grandi professionisti della scena musicale, esperti coach guidati dalla radio personality Michele “WAD” Caporosso e supportati dalle etichette musicali coinvolte nel progetto. I quattro talent special guest, insieme ad Anna, sono stati anche i volti della campagna di lancio scattata da Cosimo Buccolieri.

In Spagna il progetto vanta la collaborazione di radio Primavera Sound che ha supportato il contest attraverso le call to action di artisti molto amati dal pubblico spagnolo.

La finale di AW LAB Music Edition 2022 si è tenuta a Milano presso Terrazza Martini. Special guest dell’evento Manuelito Hell Raton che, alla presenza di Anna e Casadilego, ha omaggiato della sua presenza i tre vincitori del contest: Martina Morlano, Giovanni Giardina e Mario Luis Guardado Novais. I tre campioni godranno della collaborazione di AW LAB per la loro promozione artistica, partecipando a campagne ed eventi del brand lungo un intero anno. La diretta di Radio Deejay con Michele “WAD” Caporosso ha consentito la diffusione nazionale deIla finale milanese, il primo palcoscenico di rilievo di questi giovani artisti e delle loro canzoni.

“L’edizione 2022 di AW LAB IS ME Music Edition è stato, innanzitutto, un percorso di formazione che i finalisti hanno avuto a disposizione attraverso la partecipazione degli entourage degli artisti giudici del progetto. L’evento di chiusura, con la partecipazione speciale di Manuelito Hell Raton, ci ha concesso di premiare i tre finalisti e condividere la chiusura di questo progetto insieme ai brand che ci hanno accompagnato e tutti i protagonisti che hanno reso unico, anche quest’anno, un evento di grande richiamo e a cui hanno partecipato ben 4.000 ragazzi tra Italia e Spagna” Antonio Marrari Head of Marketing AW LAB.

AW LAB è supportato nel progetto da adidas Originals, Converse, Puma, Reebok, Levi’s, New Era Cap e Eastpak che si sono resi protagonisti sia nella scelta artistica che nella composizione strategica delle Masterclass.