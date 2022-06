Kharkiv, l’orrore della guerra: la cittadella dello sport distrutta dai bombardamenti | FOTO

SportFair

L’orrore della guerra in Ucraina piega anche le strutture sportive: le immagini che arrivano da Kharkiv, e precisamente dal complesso sportivo del Politecnico di quella che con un milione e mezzo di abitanti è la seconda città del Paese dopo Kiev, sono drammatiche. Piscina e palestre di fatto non esistono più, distrutte dai bombardamenti che proseguono feroci in città. Nelle ultime ore un attacco missilistico russo ha colpito proprio il plesso sportivo provocando i danni che vediamo nelle foto.