Here Store, non solo un negozio: per il Fuorisalone una line up di incontri tra creatività e diversity, il calendario

SportFair

HERE STORE è l’esclusivo store di sport style dedicato totalmente all’universo femminile. Uno spazio dove creare, inventare, condividere e scoprire insieme i nuovi trend. HERE STORE ha ripensato totalmente il ruolo del classico store, trasformandolo in un luogo di creatività, interazione, discussione e approfondimento.

Per il Fuorisalone 2022 HERE STORE propone un prezioso percorso di esperienze dai valori e dalle passioni di special guest molto amate e riconosciute per i loro talenti unici.

Giovedì 9 giugno, dalle 16.00, apre il calendario di HERE STORE il live painting dell’artista e illustratrice Shut Up Claudia che trasformerà gli spazi in opere d’arte d’ispirazione femminile. L’evento del primo giorno è accompagnato dalle 19.00 sino alle 22.00 dal DJ Set della producer e musicista Plastica.

Venerdì 10 giugno, dalle 17.30 alle 22.00, la crew di Illustration Ladies Milano, insieme a Shut Up Claudia, coinvolgeranno il pubblico in un workshop su disegno e collage, prenotabile sulla pagina Instagram @_here_store. A seguire DJ Set di Sovltrippin.

Sabato 11 giugno, dalle 15.00 alle 19.00, saranno presenti Irene Bonfanti, con le sue master class di Armocromia, e Lumpa23, che sul suo profilo Instagram si definisce Astrologa della Madonnina, che leggerà le carte astrali. Iniziative a cui si potrà partecipare con booking su @_here_store. Chiusura fino alle 22.00 col DJ Set di Sovltrippin.

HERE è pensato per chi vuole mostrare al mondo la sua unicità ed il proprio lifestyle. Una community che desidera condividere il proprio punto di vista, ambiziosa ed alla ricerca di nuove strade da percorrere.

HERE STORE Corso Garibaldi 12 _ Milano