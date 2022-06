Cruna presenta la Mens’ Collection SS 23 ispirata a modelli iconici reinterpretati in chiave Elevated Casual | FOTO

SportFair

Cruna nasce a Vicenza nel 2013. Brand menswear il cui DNA è composto da valori molto chiari, che gli consentono una crescita rapida e virtuosa. I pilastri su cui Cruna ha basato il suo successo sono estremamente attuali: rigoroso Made in Italy e filiera corta, garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera veneta, design innovativi ma rispettosi dei codici della cultura stilistica italiana, utilizzo esclusivo di materiali pregiati.

Cruna inizia il suo percorso come brand specializzato nel segmento dei pantaloni da uomo. Collezioni il cui racconto scorre tra artigianalità, tessuti performanti e di grande qualità, cura assoluta dei dettagli e una ricerca continua su modellistica e fit. Un range di pantaloni da uomo autentico e definitivo. L’innovazione tecnica e stilistica di Cruna, i suoi valori evidenti, hanno consentito al brand di imporsi come uno dei migliori specialisti del pantalone del nostro Paese. Vestibilità impeccabili e precursione dei trend, sono tra i principali fattori di fidelizzazione dei suoi clienti.

Un progetto “from bottom to up”, che parte dal pantalone, prodotto cardine dell’abbigliamento maschile, e si sviluppa su una collezione total look puramente Made in Italy, composta da una scelta rigorosa di capospalla e maglieria che compongono l’anima di un brand dalla fortissima identità, che ha il raro pregio di rompere gli schemi e guardare al futuro senza esasperazioni. Forte di una vera passione per il “saper fare” di una terra che ne ha sempre dato grande dimostrazione.

Il grande successo di uno dei modelli storici di Cruna, il Mitte, un carrot fit con elastico e coulisse, è testimone di quanto il brand abbia saputo anticipare di anni le tendenze, poi espresse dal mercato internazionale, come l’activewear di alto rango. Si tratta del capo simbolo di Cruna, quello che piứ riflette lo spirito di Elevated Casual che ispira ogni collezione del brand. Questo pantalone rappresenta infatti una rilettura di un capo casual e sportswear che grazie alle innovazioni nel design, e all’utilizzo di tessuti ad alto valore intrinseco, è diventato un must-to-have per il guardaroba contemporaneo maschile. Il Mitte2 ē la naturale evoluzione del modello Mitte. Questo modello, senza coulisse e senza pence, ē un pantalone estremamente versatile e adatto ad essere proposto sia ad un pubblico giovane ed attento ai trend piứ attuali sia ad una clientela piứ adulta che ricerca nei capi qualità e comfort.

Travel & Gather, le principali aspirazioni dell’uomo contemporaneo, il desiderio di viaggiare, di incontrarsi e di stare insieme nei luoghi che amiamo. La collezione Spring Summer ’23, la cui palette colori si sviluppa tra blu, grigi, marroni, neutri, pastelli, malva e cedro, è suddivisa in Main, Natural Wonders e Active. Tre proposte che poggiano su un comune denominatore, l’ispirazione a modelli iconici reinterpretati in chiave Elevated Casual, che si differenziano nell’utilizzo di materiali e occasioni d’uso. Una collezione, dai fit perfetti, che parte da una proposta di pantaloni evoluta e si apre su blazer dal taglio contemporaneo, una raffinata maglieria e un’inedita collezione di camicie.

Main: protagonisti indiscussi i pantaloni che hanno fatto di Cruna un must. Lini, cotoni, fresco lana. Esclusive Marzotto per Cruna per la camiceria, con leggerissimi tessuti in 100% lana. Anche in popeline con riga bastoncino e candy stripes in palette pastello. Spicca la camicia Reef, ispirata alle classiche bowling shirt.

Natural Wonders: dedicata a fibre naturali e certificate, creata con tessuti realizzati a partire da filati 100% naturali tinto filo, esprime la ricerca del brand sul fronte della sostenibilità e ne racconta il suo approccio etico. Un range di total look che verte su fresco lana natural comfort, blend lana/seta e lino/cotone, lino naturale, cotoni puri, gabardine, twill, oxford ed herringbone. Geometrie grafiche con micro disegnature, principe di galles, riga bastoncino, tele rigate.

Active: massimo comfort senza rinunciare allo stile, capi realizzati in tessuti stretch, ingualcibili, traspiranti e no iron. Protagonisti assoluti tessuti tecnici high-perfomance e soft touch, lane e cotoni tecnici extra light e stretch, seersucker tecnico ad alta traspirabilità, denim stretch, tessuti top di gamma come gli active giapponesi.

La collezione Cruna è disponibile nei migliori fashion retailer internazionali e su www.cruna.com.

