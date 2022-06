Quattro anni fa la nascita dei gemellini, oggi l’omaggio ai dottori che salvarono la vita della piccola Mia: il casco speciale di Aleix Espargaro al Gp di Catalunya | FOTO

SportFair

Il weekend di gara in Catalogna è iniziato! I piloti sono scesi in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere, durane le quali Aleix Espargaro è riuscito a rendersi protagonista, chiudendo davanti a tutti le FP2.

Un weekend speciale per il pilota dell’Aprilia, non solo perchè gareggerà davanti al suo pubblico. Espargaro, infatti, ha deciso di scendere in pista con un casco speciale per ringraziare i medici che quattro anni fa salvarono la vita di sua figlia.

Espargaro è padre di due gemellini, Mia e Max, nati proprio durante il weekend di gara in Catalogna 4 anni fa. La piccola Mia ha avuto problemi al cuore, per i quali sono state necessarie due operazioni. A distanza di quattro anni da quel periodo complicato, il pilota spagnolo ha deciso di rendere omaggio a sua figlia e agli eroi che l’hanno salvata e lo ha fatto con un casco speciale.

“Quattro anni fa, qui, durante il Gp di Catalogna, sono nati i miei gemelli e la mia piccola ha avuto un problema col cuore. E’ stata operata due volte e ho sofferto molto. Grazie alla CorAll Family, il gruppo di dottori che ha fatto tutto il possibile, Mia è ancora piccola per realizzare questo, ma per i dottori, per tutti alla CorAll Family, è il mio modo per dirgli grazie”, ha raccontato ieri in conferenza stampa.

“Ecco a voi il mio casco in edizione speciale per il GP di casa. 4 anni fa, alla nascita, gli eroi di @corallfamily le operarono più volte al cuore, oggi a 4 anni di distanza lei è la mia più grande forza e questo è il mio modo di rendere omaggio a lei e a tutti i medici che si sono presi cura di lei e continuano prendersi cura di lei! Grazie infinite! @inlau #LMMA 💖”, ha scritto sui social a corredo di una dolcissima gallery.



Il casco di Espargaro è interamente fucsia, con la scritta MIA fatta con strass e l’omaggio alla CorAll Family con altri strass.