Atlantic Stars e Silvia Berri: un’esplosione di colore per la nuova collaborazione | FOTO

L’energia più vitale degli anni ’80: skate culture, surf e jogging. L’esplosione di colore e la positività senza confini, la cura per i dettagli e la riconoscibilità, sono alla base della nuova collezione SS22 di Atlantic Stars.

Una vera e propria filosofia con cui si è misurata l’eclettica Silvia Berri, giornalista, manager e blogger per passione. Da oltre vent’anni Silvia si occupa di comunicazione e marketing, milanesissima, diplomata al Liceo Classico Manzoni e laureata a pieni voti in Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano dove ha anche svolto attività di ricerca in Storia Contemporanea.

La collaborazione nasce grazie ai colori, il valore e la caratteristica fondamentale di Atlantic Stars, e la nota rappresentativa di Silvia che da sempre si contraddistingue per il suo modo unico di mixarli e utilizzarli nei suoi outfit. Le sneaker Atlantic Stars si sono sempre integrate perfettamente nei look di Silvia, una passione che è diventata presto una collaborazione spontanea come brand ambassador e, in seguito, come Fashion Consultant delle nuove collezioni.

La collezione SS22 si è così rinnovata nei colori e nei materiali dove spicca l’attento restyling dei suoi due best seller: Nanto e Ghala cui si aggiungono i suoi primi modelli chunky, le gemelle “diverse” Ava e Grace che raccontano, nella doppia versione slip-on e laccetti, l’approccio più fashion del brand al segmento sneaker. I nuovi make-up si presentano in tre diversi style: la linea Fresh Pop, la più vicina alla natura Eighties del brand, presenta colori fluo e le stelle risaltano in accostamenti vivi e dalla forte personalità, la linea Pastello, con delicate e tenui nuance per le occasioni più formali, e infine la versione Safari, un omaggio al mondo animalier, con dettagli in pitone, leopardo o zebra sulle stelle e sugli spoiler, abbinati perfettamente a tonalità che si stagliano sui colori del deserto.

“Io e Atlantic Stars siamo tutto e il contrario di tutto. Siamo camaleontici, un giorno gipsy, un giorno bon ton, uno rock and roll e così le scarpe Atlantic Stars si prestano a mille interpretazioni a seconda di chi le indossa. Sui giovani, gli uomini, le donne e le signore, cambiano sempre mantenendo però un tocco di tradizione e riconoscibilità pur innovandosi ad ogni stagione.” Silvia Berri

Non resta che scoprire la collezione nei migliori fashion retailer e su atlanticstars.it