Silent Resorts ed EcoIsland Development presentano il Club Ki’ama Bahamas: residenze extra lusso e yacht, il nuovo resort completamente sostenibile | FOTO

Inaugurando una nuova era per le comunità di case vacanza caraibiche, SILENT-RESORTS ed EcoIsland Development annunciano il Club Ki’ama Bahamas, il primo club azionario al mondo a offrire residenze solari ultra-sostenibili e yacht solari a emissioni zero. Il Club Ki’ama si trova all’interno della nuova enclave di Ki’ama Bahamas sull’isola Elizabeth, a pochi minuti da Great Exuma. Rappresenta un’opportunità di comproprietà unica nel suo genere che combina lussuose case di fronte all’oceano a energia solare con una flotta di yacht a energia solare e con equipaggio, oltre a barche elettriche, un beach club, una spa e un ristorante.

La costruzione inizierà a giugno 2022 e, una volta completato, il Club Ki’ama avrà l’impatto ambientale più basso di qualsiasi altro sviluppo nei Caraibi.

“Il Club Ki’ama rappresenta il futuro per lo sviluppo sostenibile delle residenze e dei resort“, afferma Steve Dering, partner di EcoIsland Development e pioniere globale del modello di comproprietà dei residence club. “Spetta a noi proteggere l’ambiente ecologicamente sensibile dell’isola di Elizabeth, creando con cura spazi confortevoli dove i nostri proprietari e i loro ospiti possono godersi il meglio delle Bahamas. Il nostro club di equità offre un uso abbondante del proprietario consumando meno terra con meno case e aggiunge un’incredibile esperienza di yacht. Siamo sicuri che il nostro club e la nostra community unici nel loro genere stabiliranno lo standard per uno sviluppo eco-consapevole in tutto il mondo“.

La comunità di Ki’ama Bahamas, le residenze del club e le strutture sono state progettate dal CEO e fondatore di SILENT-RESORTS Victor Barrett. Le residenze Club a un piano saranno costruite utilizzando progetti lineari che integrano la topografia naturale dell’isola. Sono dotati di soffitti da 10 a 12 piedi per una maggiore ventilazione e luce, sistemi paesaggistici “a tetto vivente”, pannelli solari e strutture in legno strutturali progettate per resistere a un uragano di categoria 4. Il sistema di costruzione pre-ingegnerizzato consente che la maggior parte della costruzione si svolga al di fuori dell’isola, riducendo al minimo l’interruzione del paesaggio naturale e riducendo i ritardi e i costi di costruzione.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra prima community per SILENT-RESORTS”, ha affermato Barrett. “Lo sviluppo sostenibile è stata a lungo una mia passione e il Club Ki’ama darà vita a questo obiettivo con una tecnologia solare all’avanguardia e pratiche di costruzione sostenibile, diverse da quelle dei mercati dei resort e residenziali. Siamo entusiasti che i proprietari del nostro club e i loro ospiti sperimentino un modo intelligente e responsabile di possedere e un nuovo modo di esplorare silenziosamente le acque incontaminate delle Bahamas.

Il Club Ki’ama sarà caratterizzato da 16 residenze con quattro camere da letto e otto yacht. Il prezzo di proprietà di lancio è di $ 525.000. I proprietari godranno di un minimo di cinque settimane di vacanza all’anno, inclusi 10 giorni in barca, e avranno un uso aggiuntivo, soggetto alle politiche di prenotazione e alla disponibilità.

Combinando avventure terrestri e marine, il Club Ki’ama metterà a disposizione degli armatori una flotta di otto SILENT-YACHTS con equipaggio, completamente riforniti e alimentati a energia solare. Questi straordinari catamarani di lusso da 60 a 80 piedi eliminano i principali inconvenienti degli yacht tradizionali – l’impatto ambientale e il rumore dei motori a combustibili fossili, gli elevati costi operativi e la costosa manutenzione – senza diminuire i piaceri che rendono lo yachting una delle migliori esperienze di vacanza.

La comunità di Ki’ama Bahamas servirà da esempio mondiale per lo sviluppo sostenibile. Gran parte del resort sarà costruito su moli per evitare lo scavo di terreni o il riempimento utilizzando strutture edili prefabbricate “carbon negative” con rifiuti di costruzione vicini allo zero. Tutte le residenze, gli yacht, gli edifici e i servizi saranno alimentati a energia solare completamente e in modo indipendente. Il resort utilizza anche sistemi avanzati di purificazione dell’acqua e trattamento delle acque reflue altamente efficienti. Oltre ai suoi sistemi energetici, idrici e di costruzione rispettosi dell’ambiente, sarà sviluppato solo il 18% della superficie totale, lasciando la maggior parte della proprietà di Ki’ama indisturbata e lasciata nel suo habitat naturale.

Il santuario dell’isola eco-consapevole sarà caratterizzato dal Club Ki’ama Beach Club, Spa & Restaurant di fronte all’oceano. Come fulcro della comunità, il Beach Club sarà costruito in modo unico in “tenda e legname”, utilizzando tessuti naturali, bambù e legname di altissima qualità con un impatto minimo sull’ambiente. In una seconda fase verranno aggiunte case di proprietà di intera proprietà.

La posizione appartata ma non remota del Club Ki’ama è di 36 acri sull’isola di Elizabeth, un’isola privata nel porto di Elizabeth, con un porto turistico protetto di due acri e sei spiagge private. Dopo aver volato all’aeroporto internazionale di Exuma, i proprietari prendono il nostro taxi acqueo elettrico dal George Town Dock all’isola, a 10 minuti di viaggio. Entro 130 miglia nautiche dell’isola ci sono più di 365 isolotti e altre isole da esplorare sugli yacht Club e sui day boat elettrici.