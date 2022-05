Shine Bright Like Summer: la prima capsule esclusiva di beachwear di Calzedonia | FOTO

SportFair

La prima Limited Edition di beachwear firmata Calzedonia si lascia ispirare dalle mete estive più esclusive e dai look pied-dans-l’eau del jet set internazionale. Shine Bright Like Summer è una capsule esclusiva con un numero ridotto di pezzi, ricercata e preziosa, dedicata alle clienti più̀ esigenti e glamour, acquistabile esclusivamente online su calzedonia.com, ma ordinabile anche in store.

Sofisticato il due pezzi in pieno stile Bond girl, charme e sensualità̀ allo stato puro. Composto da bra a balconcino e slip sgambato a vita alta, impreziosito da dettagli sparkling lungo il décolleté́ e la cintura. Il costume perfetto da sfoggiare a bordo piscina, in barca o per stupire anche all’aperitivo. Sensuale il triangolo più slip con laccetti, reso brillante dalle applicazioni glitter ton sur ton che esaltano l’abbronzatura e la silhouette. Quando scende la sera, dal tramonto a notte fonda, questi bikini sono perfetti per beach aperitivi e cocktail party, un vero e proprio passe-partout in bianco e nero da lasciare intravedere sotto blazer leggeri. Il 5 maggio Calzedonia lancerà̀ la capsule in occasione di un evento esclusivo al Radio Rooftop di Milano, a cui prenderanno parte ospiti selezionati e alcune tra le influencer più̀ di spicco del panorama fashion. Soundtrack dell’evento a cura ancora una volta di Koraline Studio, con un live set ad hoc suonato da Caroline Koch, Retsu e Giorgio Assi. Per l’occasione, sono state prodotte due nuove versioni del brano Sunshine, scritto sartorialmente pensando a Calzedonia e debuttato la scorsa estate. La prima featuring Retsu è dedicata proprio alla capsule; sognante, raffinata e sensuale, mescola elementi anni Ottanta e tocchi più chill out grazie alla presenza di un arpeggiatore in basso e uno in alto. La seconda invece, featuring Ivan Jack, è dedicata a tutta la collezione swimwear. Qui si ritrovano invece atmosfere rilassanti che strizzano l’occhio alla deep house music. Chitarre riverberate e mediterranee grazie al tocco di Matteo Rigamonti, completano l’atmosfera gioiosa della melodia. Entrambi i brani sono disponibili su Spotify.