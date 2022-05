Sherpa 80 XL per il debutto di Arcadia Yachts al Salone nautico di Venezia | FOTO

SportFair

Arcadia Yachts, insieme a Blu Yachts, Brand Representative per l’Adriatico, ha scelto di essere tra i protagonisti della terza edizione del Salone di Venezia in programma dal 28 maggio al 5 giugno presso l’Arsenale.

Il cantiere, al suo debutto in questo boat show, esporrà uno dei suoi modelli di maggiore successo, Sherpa 80 XL, uno yacht di 24 metri di lunghezza e 7 metri di baglio che rappresenta al meglio i più affascinanti punti di forza del brand.

“Il Salone di Venezia è un appuntamento ogni anno più importante perché scelto da molti visitatori che lo preferiscono alle fiere autunnali e c’è dunque la possibilità di diversificare e ampliare il target di potenziali armatori”, ha commentato Francesco Ansalone. Il marketing & communication manager di Arcadia Yachts ha poi aggiunto: “grazie al dialogo continuo e la nostra capacità di customizzare le richieste degli armatori per rendere il nostro progetto di successo il loro yacht unico, ogni imbarcazione che realizziamo e consegniamo ci permette di raccogliere spunti e trovare continuamente migliorie e nuove soluzioni, piccole o grandi che siano, basate sull’esperienza di chi la barca la vive intensamente. Grazie a questa nostra caratteristica di Cantiere Boutique, continuiamo ad accrescere soluzioni pratiche che permettono di incrementare il benessere a bordo e rendere i prodotti Arcadia Yachts sempre più attraenti e in tempi sempre più rapidi”.

Questo modello, di cui è stata da poco ordinata la quarta unità, si pone dunque come lo yacht ideale per soggiorni a bordo all’insegna di privacy e comodità. È pensato per tutti quegli armatori che mettono al primo posto la volontà di condividere i propri spazi e il proprio tempo con amici e familiari, tema sempre più attuale in questi ultimi anni, in cui la volontà di intimità, affetti e relax e contatto con la natura è sentita in maniera molto forte.

Le ampie vetrate apribili offrono un panorama mozzafiato e consentono di godere della anche nello skylounge della brezza marina. Nella filosofia del cantiere è infatti fondamentale un reale rispetto della natura sia negli ambienti interni che in quelli esterni, in modo da godere dei vantaggi che ne derivano a livello di welness e al contempo di limitare l’impatto sull’ambiente.

La partecipazione al Salone di Venezia conferma la grande crescita di Arcadia Yachts, che sta vivendo un momento di vivaci trattative e importanti cambiamenti, legati anche a una maggiore internazionalizzazione della produzione, grazie ai riscontri nelle zone di Dubai, Stati Uniti e Asia Pacific, che vanno ad aggiungersi a Mediterraneo, Caraibi e Australia.

Dopo Venezia il cantiere fondato da Ugo Pellegrino parteciperà ovviamente anche alle più importanti manifestazioni internazionali di settore, dove avrà modo di presentare nuove partnership e alcune affascinanti novità relative alla linea A.