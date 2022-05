E’ tempo di scoprire i piedi: i sandali Havaianas per la stagione estiva 2022 | FOTO

SportFair

Con Havaianas si è sempre pronti a divertirsi sotto il sole ma, bisogna riconoscere che non si vive sempre in spiaggia. Alcune giornate richiedono qualcosa di diverso dalle tanto amate infradito, ed ecco perché Havaianas presenta la sua versatile gamma di sandali, per portare un po’ di colore nella propria vita, indipendentemente dal tipo di occasione.

Le You Malta sono caratterizzate da un’ampia fascia anteriore che garantisce comodità e stabilità, con un esclusivo mix di colori ottenuto dal materiale intessuto (realizzato in parte riciclando gli scarti di produzione di Havaianas). Le You Malta Mix invece sono un’esplosione di colori, con fascette intrecciate in risalto. I modelli Malta hanno uno stile casual impareggiabile e inoltre, sono impermeabili e si asciugano rapidamente, il che li rende di facile cura.

Le Luna prendono il nome dal nostro satellite. Questo modello è ideale per una passeggiata al chiaro di luna o per una cena romantica. Con la stessa vestibilità e lo stesso comfort delle Sunny II, le fascette delle Luna arrivano ad avvolgere la caviglia per un design ad anello esclusivo. Questo paio è realizzato con la famosa gomma Havaianas, per fornire l’elevata flessibilità e resistenza di sempre.

La magnifica gamma You St Tropez è una rivisitazione delle classiche infradito. Questi meravigliosi sandali si contraddistinguono per la fascetta in tessuto a forma di elegante fiocco, in combinazione con la classica striscia infradito che garantisce una maggiore sicurezza. La varietà di questa linea soddisfa i gusti di tutti, dai motivi vivaci che rispecchiano lo spirito pieno di grinta delle St Tropez, ai contrasti di colore delle St Tropez Basic fino alla sobria eleganza delle St Tropez Lush in simil pelle. Tutti offrono la soluzione perfetta da indossare nell’arco della giornata, tanto a casa quanto al bar per un caffè o un aperitivo.

Il nome dice tutto: le Sunny II sono sandali confortevoli da indossare senza problemi dall’alba al tramonto. La classica fascetta infradito si estende fino al tallone, con un cinturino che offre stabilità aggiuntiva al piede. Si distinguono per il look ultramoderno e sono l’accessorio perfetto per un outfit casual o per l’ufficio. Per chi cerca un tocco di stile in più, le Sunny Sparkle sono disponibili in quattro fantastici colori, tutti con una meravigliosa brillantezza che cattura la luce… e, volendo, l’attenzione di qualcuno.

La gamma di sandali Havaianas è cresciuta: è aumentato il numero dei tanto amati modelli classici e sono state create nuove opzioni che vanno incontro alle esigenze sempre in evoluzione di chi indossa Havaianas.

Havaianas offre un livello di comfort che dura tutto il giorno, in combinazione con uno stile moderno che non passa inosservato. Così Havaianas diventa un vero e proprio marchio di lifestyle.