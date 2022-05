“Che Dio scenda e lo spieghi”, la reazione della stampa spagnola sul Real Madrid. E negli spogliatoi si scatena la festa | VIDEO

SportFair

Continua la festa in casa Real Madrid. I Blancos sono stati protagonisti di una vera e propria impresa, la squadra di Carlo Ancelotti è riuscita a conquistare la finale di Champions League. Grande delusione per il Manchester City, l’accesso all’ultimo atto è sfumato nel finale. La squadra di Guardiola non è riuscita a mantenere il 4-3 dell’andata e l’iniziale vantaggio di Mahrez, in pieno recupero è arrivata la doppietta di Rodrygo. Ai tempi supplementari il gol decisivo di Benzema su calcio di rigore.

Anche la reazione della stampa spagnola è stata scatenata. Per ‘As’ “Da un altro mondo”, il catalano Sport titola: “Incredibile”. “Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente quando era ko, contro il City”. Poi il titolo del ‘Mundo Deportivo’ con una citazione anche cinematografica: “il giorno della marmotta”. Secondo ‘Marca’ invece “Dio scenda e lo spieghi”. “Madrid, in finale di Champions League con un altro miracolo al Bernabeu”. Al fischio finale si è scatenata la festa dei calciatori nello spogliatoio, Mendy e Vinicius jr in versione ballerini, anche Camavinga in grande forma. Abbraccio anche con il presidente Florentino Perez.

🤝 Florentino Pérez felicitó al equipo por el pase a la final.#APorLa14 | #RealMadrid pic.twitter.com/DtDpNUsrva — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 5, 2022