Real Madrid, può partire la festa: Benzema (prossimo Pallone d’Oro) lascia alzare il trofeo a Marcelo | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ grande festa in casa Real Madrid, i Blancos hanno conquistato la 14ª Champions della storia del club. L’ultimo atto di Parigi si è concluso sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Vinicius nel secondo tempo. Non è stata una partita bellissima, ma di grande intensità. Il pallino del gioco è stato tutto del Liverpool, ma la squadra di Klopp non è stata in grado di concretizzare.

Il Real Madrid ha disputato una partita attenta, in contropiede è arrivato il gol di Vinicius. Strepitoso il portiere Courtois che ha salvato il risultato in diverse occasioni. Al fischio finale si è registrata la festa del Real Madrid, comunque contenuta. Carlo Ancelotti ha mostrato il pugno in direzione dei tifosi del Real Madrid. Il futuro Pallone d’Oro Benzema ha lasciato alzare il trofeo a Marcelo.