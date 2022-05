Quinn D, la nuova sneaker di Premiata: lo sport reinterpretato in chiave couture | FOTO

SportFair

Dopo l’introduzione della sneaker Quinn da uomo, che si è rivelata un must have sia della scorsa primavera estate 2022 che nell’ultima stagione autunno inverno 2022-23, Premiata si è ispirata ancora una volta ai miti del basket e alla sua storia consumata sui campi da gioco di tutto il mondo per creare la Quinn donna. Con questo modello femminile Premiata continua a interpretare con il suo stile, in chiave couture, lo sport che in questi ultimi anni è diventato in assoluto un trend mondiale, dai valori culturali e umani incredibili.

La Quinn D è ricca di dettagli come per esempio i numerosi fori che ne caratterizzano il design, che si ispirano alle lavorazioni “Brogue” del mondo classico, da cui deriva il brand. Sono questi, insieme a materiali, creatività e dettagli, i riferimenti che creano ed hanno creato nel tempo, il segmento “Sport Couture”. Premiata, attraverso la sua cultura manifatturiera, rende la Quinn D un punto di riferimento nuovo e inedito che si incastona nella storia delle sneaker di tutti i tempi. La sneaker Quinn D è disponibile nei migliori retailer internazionali, nei negozi PREMIATA e su premiata.it.