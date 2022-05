Porsche Desing celebra il 50° anniversario con una limited edition: il nuovo 50Y Iconic 3D | FOTO

SportFair

Porsche Design celebra il suo 50° anniversario con l’edizione limitata Porsche Design P’8950 50Y Iconic 3D. Un modello esclusivo che adotta una delle tecnologie più all’avanguardia, la stampa 3D. Dall’aspetto futuristico, la sua montatura, realizzata con la fusione laser di polvere di titanio, definisce un nuovo design che sottolinea un complesso gioco di superfici e dimensioni. Il frontale piatto, stampato in 3D come cerniera e nasello, è leggermente curvo e molto sottile grazie alle inedite tecnologie di produzione impiegate. L’effetto a specchio delle lenti, che sembrano essere sospese all’interno del frontale, fa da contrasto con la superficie opaca e ne sottolinea il design sportivo. Le aste in RXP® evidenziano il design avveniristico e assicurano il massimo comfort. Al loro interno in evidenza il logo Porsche Design sotto forma di intarsio metallico. Porsche Design P’8950 50Y Iconic 3D monta lenti Vision Drive e conta su elevati standard e controlli di qualità. La produzione degli occhiali è limitata a soli 911 esemplari, un tributo alla Porsche 911, attestati da un numero di serie univoco incisi sul frontale. Prezzo : € 1.190 (IVA inclusa).