Al polso dei veri sportivi

SportFair

Nautica Orologi e lo sport rappresentano, da sempre, un binomio vincente. Fondato nel 1983 da David Chu, creativo designer e grande appassionato di vela, il brand si è fin da subito contraddistinto per la sua volontà di unire, in tutto il mondo, l’ispirazione del mare allo stile quotidiano. Oggi, Nautica Orologi continua ad essere fedele a questa visione, grazie al patrimonio di esperienze maturato nel corso degli anni, creando prodotti contraddistinti da uno stile versatile e contemporaneo ed orientati all’azione e all’attività outdoor.

COMFORT E INNOVAZIONE. La stessa attenzione e passione per la qualità, Nautica le riflette nelle caratteristiche di ogni suo orologio: “I nostri prodotti – sottolinea Michela Sampietro, Brand Manager di Thom Trade Italy, distributore di Nautica in Italia – rappresentano degli accessori la cui combinazione di design e innovazione, dettagli iconici e praticità, uniti al massimo grado di comfort, li rendono un elemento essenziale anche per la vita di tutti i giorni. E con quel tocco di american style che li caratterizza come unici”. Nato all’inizio degli anni Ottanta come brand di abbigliamento, Nautica è passata successivamente ad esplorare anche il settore dell’orologeria, con segnatempo ispirati al mondo acquatico. Accessori ideali sia per lo sport che per l’utilizzo quotidiano, che consentono ad ogni consumatore di rivivere appieno le adrenaliniche emozioni del mare: “Il tutto arricchito dall’inconfondibile fascino del colore – aggiunge la BM Michela Sampietro – uno dei veri tratti distintivi del brand, in cui il tradizionale blu del marchio si fonde spesso con il rosso e con altre suggestive cromature, che producono un effetto estetico di indubbia eleganza e modernità”. Oggi Nautica è uno dei marchi americani più riconosciuti in tutto il mondo, con oltre 35 categorie di prodotto distribuite in più di 65 paesi nel mondo.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE. Fedele al concetto di sostenibilità, il brand si impegna ogni giorno a ridurre l’impatto ambientale, sia nella produzione dei materiali degli orologi che del packaging. La maggior parte delle collezioni Nautica Orologi sono infatti sviluppate con materiali ecosostenibili, con particolare attenzione all’utilizzo di prodotti di riciclo. L’intero processo produttivo è attento ad un risparmio dell’acqua, aspetto che rende i prodotti Nautica ideali per tutti quei clienti che pongono un’attenzione particolare alle tematiche ambientali.

LE COLLEZIONI. La linea di orologi Tin Can Bay di Nautica si ispira alla città costiera australiana da cui la collezione prende il nome, una località nota per la ricca fauna selvatica, l’atmosfera rilassata e i magnifici frutti di mare che si trovano nelle profonde acque incontaminate. Il design dalla personalità audace che caratterizza i segnatempo è dato dalla cassa del diametro di 44 mm in acciaio inossidabile con lunetta fissa e sei viti a vista. Ideali per tutte le attività quotidiane e sportive, i modelli montano un movimento al quarzo nella versione solo tempo o multifunzione. Ispirati alle oasi di spiagge sabbiose e alle riserve naturali che caratterizzano i meravigliosi paesaggi della Florida, i nuovi segnatempo Nautica della collezione Key Biscayne, invece, rappresentano gli accessori ideali con cui vivere avventure marine e affrontare le attività sportive quotidiane. Estremamente robusti e dal look audace, i modelli della linea Key Biscayne condividono la tonalità blu dei cinturini e dei quadranti, richiamo al mondo della nautica e degli sport acquatici. Tutti gli orologi della linea Key Biscayne si caratterizzano per la presenza di un simbolo che rimanda ad una bandiera del codice nautico posto a ore 12, il motivo “a onda” contraddistingue tutti i quadranti della collezione. Infine, spazio alla collezione Pier 39, ispirata agli anni ’80 e rivisitata con elementi di indubbio fascino, in cui look vintage e modernità si associano, per dare vita ad un prodotto davvero unico nel suo genere. Tutti gli orologi Nautica sono impermeabili fino a 100 metri e i modelli sono dotati di fondello e corona a vite. Scopri le collezioni Nautica orologi