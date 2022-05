Dalla moglie di Salah a quella di Firmino: modelle, cantanti e… biotecnologhe, le Wags del Liverpool | FOTO

SportFair

Il conto alla rovescia sta per terminare: questa sera, a Parigi, si sfideranno Liverpool e Real Madrid nella finalissima di Champions League. La sfida tra le due squadre non sarò solo in campo, ma anche in tribuna, dove a fare il tifo ci saranno mogli, compagne e fidanzate dei calciatori, le cosiddette Wags.

Conosciamo meglio quelle del Liverpool: modelle, cantanti, medici e biotecnologhe, ce n’è davvero di tutti i gusti, i mestieri e nazionalità.

Al fianco di Salah c’è Magi Sadeq, sua fidanzata di lunga data, sposata nel 2013. I due si sono conosciuti a scuola, in Egitto e lei, come riportato dal Daily Star, lavorerebbe come biotecnologa. I due hanno due figlie, Kayan e Makka.

Van Dijk è sposato invece con Rike Nooitgedagt: i due si sono conosciuti nei Paesi Bassi da adolescenti e lei ha avuto una parentesi nel mondo della moda e come direttrice delle vendite. Successivamente Rike ha preferito seguire il compagno in giro per il mondo nei suoi diversi team e si prende cura della famiglia: i due hanno due figli Nila e Jadi.

Alison Becker ha sposato nel 2015 Natalia Loewe, incontrata 3 anni prima. Prima di lasciare il Brasile per seguire il marito, Natalia ha voluto portare a termine i suoi studi di medicina. I due hanno adesso tre figli: Helena, Matteo e Rafael.

Fabinho è sposato con un’influencer, Rebeca Tavares. Rebeca, prima di diventare influencer è stata calciatrice professionista. La loro storia è iniziata nel 2013 e si sono sposati due anni dopo.

Firmino è sposato con una modella brasiliana, Larissa Pereira dal 2017. I due si sono incontrati in una discoteca anni fa e da quel momento non si sono mai più separati: lei ha oltre mezzo milione di follower su Instagram e due figlie col calciatore del Liverpool, Valentina e Bella.

E’ la compagna di Oxlade-Chamberlain la più ‘famosa’ delle Wags del Liverpool: il calciatore ha una relazione, resa nota nel 2017, con Perrie Edwards, cantante delle Little Mix e ha quasi 15 milioni di follower su Instagram. Lo scorso anno i due sono diventati genitori del piccolo Axel.

Curtis Jones, una delle grandi promesse del Liverpool, ha una storia con la modella Saffie Khan, con 40 mila follower su Instagram: i due hanno iniziato a frequentarsi 3 anni fa e non amano stare al centro dell’attenzione e sotto i riflettori.

La moglie di Thiago Alcantara è Julia Vigas: i due stanno insieme dal 2012, lei ha studiato Marketing e Comunicazione a Barcellona, è co-prorietaria di un hotel sulla Costa Brava e mamma di Gabriel e Siena e Presidente della Fondazione della famiglia Alcantara.

Al fianco di Joe Gomez c’è Tamara Tia: laureata in Economia e Commercio ha incontrato il calciatore nel 2014 su un autobus e da quel momento sono diventati inseparabili. Tamara è mamma di Kyrie.