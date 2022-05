Milan, la festa scatenata dei tifosi in Piazza Duomo: è delirio rossonero | FOTO

SportFair

E’ una giornata storica per il Milan, il club rossonero è tornato Campione d’Italia a distanza di 11 anni. E’ stata una stagione eccezionale per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto meritatamente il titolo, contro ogni pronostico. Nell’ultima partita è arrivato un netto successo contro il Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-3 con la doppietta di Giroud e il gol di Kessie.

Al fischio finale i calciatori si sono scatenati: da Ibrahimovic con il sigaro, all’ovazione per Maignan e Leao fino ad arrivare al trofeo alzato al cielo da Romagnoli. I tifosi rossoneri sono al settimo cielo per il traguardo conquistato, i supporter si sono riversati in Piazza Duomo per festeggiare il risultato. Tra canti e balli, la festa a Milano è appena iniziata…