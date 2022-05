La Fiorentina vola in Europa, la dedica ad Astori è commovente: “glielo avevamo promesso”

SportFair

Serata di festa per la Fiorentina, che con la vittoria di ieri contro la Juventus si assicura un pass per l’Europa. I giocatori, dopo il successo, hanno festeggiato indossando una maglietta con l’immagine di Davide Astori, ex capitano viola, morto 4 anni fa.

La dedica per questo splendido traguardo, infatti, è tutta per lui! “Nelle ultime partite c’è sato qualche passo falso perché non eravamo abituati a questa pressione: sembrava destino arrivare a giocarsela contro la Juventus. Quando Davide (Astori, ndr) è morto, gli avevamo promesso di riportare la Fiorentina in Europa. È stata una settimana impegnativa e stressante, abbiamo fallito un match point a Genova, vedremo l’anno prossimo“, ha affermato il capitano Biraghi a fine partita.