Inter, le prime FOTO ufficiali della maglia home 2022/2023

L’Inter si gioca lo scudetto, la squadra di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Continua il bellissimo testa a testa con il Milan, i rossoneri sono in vantaggio di 2 punti in classifica e tutto si deciderà nei prossimi 90 minuti. La stagione dei nerazzurri è stata nel complesso positiva, negli ultimi mesi la rosa è stata rivoluzionata in seguito alle cessioni pesanti, in più è arrivato un nuovo allenatore.

Il sito Footy Headlines ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova maglia dell’Inter. E’ stato confermato il ritorno alle classiche strisce nerazzurre dopo un anno “sperimentale”. I colori sono più vivi e il nuovo sponsor digitalbits è presente sulla parte frontale della divisa da gioco. Il logo Nike è in bianco, dall’altra parte lo stemma dell’Inter con i colori classici. Infine pantaloncini e calzettoni neri. In alto la GALLERY.