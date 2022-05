L’incubo di Ramsey: “è sconvolto, a pezzi”. E il web si scatena | FOTO

SportFair

L’Europa League è dell’Eintracht Francoforte. E’ andata in archivio la finale contro i Rangers, non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico, si sono affrontate due grandi sorprese che tecnicamente hanno dimostrato qualche limite di troppo. I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 1-1: vantaggio di Aribo nel secondo tempo, il pareggio è arrivato ai tempi supplementari. Nel finale solo una grande occasione per Kent e miracolo di Trapp. Ai calci di rigore decisivo l’errore di Ramsey.

Non è un buon momento per il calciatore di proprietà della Juventus, reduce ormai da stagioni deludenti. Gli ultimi anni sono stati condizionati da tanti infortuni, in più dal punto di vista qualitativo il passo indietro è stato evidente. I tifosi dei Rangers hanno criticato il gallese. “Aaron è sconvolto, è a pezzi. Ma è una lotteria, chiunque avrebbe potuto sbagliare. E’ toccato a lui”, ha rivelato il centrocampista John Lundstram dopo il match. E come al solito il web si è scatenato come confermano i meme pubblicati sui profili social.