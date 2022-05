Festa Roma, in 3000 a Fiumicino alle 4 di notte: la squadra alza la Conference League | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ stata una notte di passione in casa Roma. La squadra di Mourinho ha trionfato in Conference League, la finale contro il Feyenoord si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Zaniolo. Lo Special One si è presentato con il botto, subito con un trofeo. L’allenatore è stato chiaro con la dirigenza nel post-partita partita, la squadra avrà bisogno di innesti sul mercato per mantenere un livello molto alto e conquistare altri trofei.

E’ tornato grande entusiasmo, in particolar modo i tifosi si sono scatenati. Tanti supporter hanno seguito la squadra a Tirana, in 50.000 si sono presentati all’Olimpico. La festa è andata avanti per tutta la notte, circa 3.000 tifosi hanno deciso di aspettare la squadra all’arrivo da Tirana, alle 4 di notte. I supporter giallorossi sono in festa tra cori, fumogeni e striscioni.