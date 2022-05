Dalla truccatrice all’economista, dalle modelle alle influencer: le Wags del Real Madrid, da Courtois a Benzema | FOTO

SportFair

L’attesa è quasi finita, si gioca l’ultimo atto della Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Si affrontano due squadre fortissime, in grado regalare grande spettacolo. La squadra di Klopp è un gruppo che gioca sempre per vincere, è formata da calciatori fortissimi nell’uno contro uno. I Blancos sono stati protagonisti di vere e proprie imprese in Europa, soprattutto contro Psg e Manchester City. Non solo in campo, lo spettacolo è assicurato anche sugli spalti grazie alla presenza delle Wags. Dopo quelle del Liverpool è arrivato il momento di quelle del Real Madrid.

Mishel Gerzig è la compagna di Courtois, è una modella nata in Israele e già a 16 anni era stata scelta da un’agenzia internazionale. Maria Cortes è molto riservata sulla sua vita. Ha iniziato la sua relazione con Nacho in giovanissima età, sposandosi nel 2014.

Shalimar Heppner e David Alaba hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2017. È una modella. Karoline Lima è diventata una delle celebrità più amate del Real Madrid per i suoi commenti sui social media. È una modella e influencer e ha iniziato una relazione con il difensore centrale Militao. Daphne Cañizares è la compagna di Carvajal.

Anna Mariana e Casemiro si sono sposati nel 2014 e hanno due figli insieme. Anna è una truccatrice professionista. Vanja Bosnic e Luka Modric si sono incontrati nel 2007 e da allora sono stati inseparabili. Vanja è un’economista e ha lavorato in un’agenzia di rappresentanza.

Mina Bonino e Fede Valverde hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2018. Sandra Garal e Marco Asensio hanno confermato il loro fidanzamento al matrimonio di Sergio Ramos e Pilar Rubio. Sandra è una designer.

Karim Benzema è arrivato al Real Madrid nel 2009 con Chloé, che all’epoca era un’infermiera. Si sono separati, ma ora si sono dati una nuova opportunità. Infine Luana Atik Lopes e Rodrygo.

Al fianco di Salah c’è Magi Sadeq, sua fidanzata di lunga data, sposata nel 2013. I due si sono conosciuti a scuola, in Egitto e lei, come riportato dal Daily Star, lavorerebbe come biotecnologa. I due hanno due figlie, Kayan e Makka.

Van Dijk è sposato invece con Rike Nooitgedagt: i due si sono conosciuti nei Paesi Bassi da adolescenti e lei ha avuto una parentesi nel mondo della moda e come direttrice delle vendite. Successivamente Rike ha preferito seguire il compagno in giro per il mondo nei suoi diversi team e si prende cura della famiglia: i due hanno due figli Nila e Jadi.

Alison Becker ha sposato nel 2015 Natalia Loewe, incontrata 3 anni prima. Prima di lasciare il Brasile per seguire il marito, Natalia ha voluto portare a termine i suoi studi di medicina. I due hanno adesso tre figli: Helena, Matteo e Rafael.

Fabinho è sposato con un’influencer, Rebeca Tavares. Rebeca, prima di diventare influencer è stata calciatrice professionista. La loro storia è iniziata nel 2013 e si sono sposati due anni dopo.

Firmino è sposato con una modella brasiliana, Larissa Pereira dal 2017. I due si sono incontrati in una discoteca anni fa e da quel momento non si sono mai più separati: lei ha oltre mezzo milione di follower su Instagram e due figlie col calciatore del Liverpool, Valentina e Bella.

E’ la compagna di Oxlade-Chamberlain la più ‘famosa’ delle Wags del Liverpool: il calciatore ha una relazione, resa nota nel 2017, con Perrie Edwards, cantante delle Little Mix e ha quasi 15 milioni di follower su Instagram. Lo scorso anno i due sono diventati genitori del piccolo Axel.

Curtis Jones, una delle grandi promesse del Liverpool, ha una storia con la modella Saffie Khan, con 40 mila follower su Instagram: i due hanno iniziato a frequentarsi 3 anni fa e non amano stare al centro dell’attenzione e sotto i riflettori.

La moglie di Thiago Alcantara è Julia Vigas: i due stanno insieme dal 2012, lei ha studiato Marketing e Comunicazione a Barcellona, è co-prorietaria di un hotel sulla Costa Brava e mamma di Gabriel e Siena e Presidente della Fondazione della famiglia Alcantara.

Al fianco di Joe Gomez c’è Tamara Tia: laureata in Economia e Commercio ha incontrato il calciatore nel 2014 su un autobus e da quel momento sono diventati inseparabili. Tamara è mamma di Kyrie.