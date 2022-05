Un mare di colore, stampe inedite e silhouette accattivanti: la collezione swimwear di Calzedonia | FOTO

SportFair

La collezione swimwear Calzedonia 2022 è ancora una volta sulla cresta dell’onda. Un tuffo in un mare di colore a tinte mediterranee, con tante stampe inedite proposte in silhouette accattivanti. Costumi a tinte unite con colori intensi come l’azzurro, il giallo e l’arancio, danno un boost Pop ai nuovi bikini dell’estate. Per il triangolo inedite allacciature, i laccetti possono essere incrociati e annodati dietro il collo o attorno alla vita, dritti o intrecciati tra loro. A renderli ancora più speciali, gli anelli a decoro che donano sfumature accattivanti al due pezzi; bikini dalla linea e dalla vestibilità ridotta, sexy e perfetti per un’abbronzatura dorata e uniforme.

Le stampe richiamano il mondo tropical con due pezzi sgambati, da abbinare a bra strutturati che valorizzano il décolleté. New entry anche per due materiali. Il cotone crochet lavorato a fantasie geometriche e tinte forti ideale per abbinamenti tra bikini e beachwear con minigonne, abiti e pantaloni che rimandano agli Anni Settanta. Non ultimo, il ritorno della spugna, con la sua texture morbida, proposta in delicati colori pastello e modelli perfetti per la silhouette.