Chi è la fidanzata di Tsitsipas? Theodora Petalas: la ragazza che ha stregato il tennista greco | FOTO

SportFair

Stefanos Tsitsipas è uno dei protagonisti degli Internazionali d’Italia. Il tennista greco sta sfidando l’italiano Jannik Sinner, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 capitolino.

In tribuna per il campione greco ci sono il padre e la madre, ex tennista, ma non si è vista la sua dolce metà. Se il cuore di Jannik Sinner è al momento libero, quello di Tsitsipas è occupato: a stregare il greco è stata Theodora Petalas.

Chi è la fidanzata di Tsitsipas

Tsitsipas è fidanzato con Theodora Petalas. Di lei non si hanno molte informazioni se non ciò che il tennista greco ha raccontato sulla loro relazione. I due si sono conosciuti a New York grazie ad alcuni amici in comune, quando lei era Marketing and Membership Manager per Habitas, un gruppo di ospitalità.

“Ci conosciamo da tre anni, tramite amici di famiglia. Ci siamo incontrati per la prima volta a New York e mi è piaciuta molto, ma allora ero timido e non ho espresso i miei sentimenti. Ma due anni fa, di nuovo a New York, le ho chiesto di uscire. Le ho chiesto di andare a Brooklyn per scattare qualche foto e penso che le sia piaciuto. Ho scattato alcune foto, che fino ad oggi sono le mie preferite. E’ un po’ difficile per noi, perché lei vive a Londra. Ma per fortuna non ci ha portato agli estremi! Viene ad alcuni tornei per supportarmi e così possiamo passare un po’ di tempo insieme. Lei è la mia migliore amica! Parliamo tutti i giorni, ormai da due o tre anni. Non credo che sia passato un giorno senza che ci siamo parlati e la nostra chimica è molto buona. Gioca anche a tennis e quando gioco con lei è il mio momento preferito in campo! Mi porta un enorme sorriso sul viso”.