Ruby Mau, la futura moglie di Jack Miller: chi è la bella modella che ha stregato il pilota Ducati | FOTO

Enea Bastianini si è aggiudicato il Gp di Francia, lasciandosi alle spalle un ottimo Jack Miller ed un costate Aleix Espargaro. La gara di Le Mans è stata spettacolare e non sono mancati i colpi di scena, come la caduta di Bagnaia a 6 giri dal termine, ma in molti non si sono lasciati sfuggire una… sexy inquadratura.

Durante la gara, infatti, è stata inquadrata la fidanzata di Jack Miller, in tensione ai box Ducati in attesa di sapere la posizione finale della sua dolce metà.

Chi è la fidanzata di Jack Miller

La dolce metà del pilota australiano si chiama Ruby Mau, ha 24 anni ed è una modella australiana. Bella e sensuale, Ruby ha diversi tatuaggi sparsi per il corpo, ed ha fatto breccia nel cuore del pilota Ducati, che qualche mese fa le ha chiesto di sposarlo.

I due convivono ad Andorra da un po’ di tempo ormai e Ruby segue spesso nei weekend di gara il suo compagno.