Cecilia Rodriguez x Shein: firmata un’irriverente capsule collection | FOTO

SportFair

Per la SS22, SHEIN ha sugellato una partnership d’eccezione con la modella e celebrity Cecilia Rodriguez.

Classe 1990, l’argentina Cecilia Rodriguez, è una delle protagoniste della tv più chiacchierate di sempre; presentatrice, valletta ed indossatrice con un portfolio ricco e variegato, che vanta grandi successi nel settore moda e lifestyle. Oltre 4 milioni di followers su Instagram la rendono un’ icona di stile e una trend setter per le nuove generazioni.

L’inedita capsule collection Cecilia Rodriguez X SHEIN nasce dall’esigenza della celebrity di vestire, valorizzare e soddisfare in modo inclusivo tutte le donne, senza generare distinzioni di taglia e di budget.

Blu iris, verde e mango sono solo alcuni tra i brillanti colori che caratterizzano la collezione. Le nuance vivaci si combinano con linee pulite e shape che accontentano tutte le donne in una collezione ironica, sfrontata e femminile, che offre look di tendenza per ogni occasione.

La capsule, disponibile in un range di taglie dalla XS alla 4XL, è ispirata alla magia dei colori pop e all’atmosfera e al calore dell’estate italiana, con un’ampia selezione di capi versatili e ideali per essere indossati dal giorno alla sera.

Crop top con dettaglio gioiello, morbidi vestiti, completi dalle tinte decise e accessori al passo con le tendenze: i capi Cecilia Rodriguez x SHEIN sono i summer essentials perfetti per inaugurare la stagione calda, con uno stile boho e preppy allo stesso tempo.

Nelle foto di campagna Cecilia interpreta la collezione in un set up color block a contrasto, che valorizza i capi e gli accessori della capsule e richiama le vibes anni ’80 con irriverenza e semplicità.