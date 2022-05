Cambiano i trofei della postseason: NBA presenta la nuova linea | FOTO

SportFair

La National Basketball Association (NBA) ha presentato oggi la nuova linea di trofei, rinnovata in occasione della postseason NBA, tra cui un’evoluzione del leggendario Larry O’Brien Trophy, assegnato ogni anno ai campioni NBA. I sei trofei, disegnati in collaborazione con l’artista Victor Solomon e Tiffany & Co., prendono il nome da leggende NBA che hanno contribuito a plasmare il campionato e rappresentano gli standard di eccellenza della post-season.

Il rapporto della NBA con Tiffany & Co. dura da 45 anni, con la casa di lusso americana coinvolta nella progettazione e produzione del Larry O’Brien Trophy dal 1977, dei trofei assegnati ai vincitori dei campionati di Conference dal 2001 e infine, dal 2005, del Bill Russell Trophy (assegnato al MVP delle NBA Finals).

I leggendari “Makers” di Tiffany, gli abili artigiani del laboratorio di Cumberland, Rhode Island, danno ogni anno vita ad oltre 65 trofei e a centinaia di altri disegni, che producono anche in officina. Solomon ha lavorato in tandem con Tiffany & Co. per rinnovare la gamma di trofei con cui NBA onora i propri campioni, rinfrescando come la lega i campioni saranno onorati per i prossimi 75 anni, e oltre.