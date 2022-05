Bulgari x Ducati: presentato il nuovo cronografo che ridefinisce i canoni dell’orologeria sportiva di lusso | FOTO

SportFair

Ducati e Bulgari annunciano una nuova partnership, un incontro tra due icone italiane nei rispettivi mondi che condividono una visione comune dell’innovazione e del design, oltre a una grande passione per la bellezza.

Dalla collaborazione nasce Bulgari Aluminium Ducati Special Edition, un elegante orologio sportivo prodotto in serie limitata di mille unità che celebra l’unione tra la Maison di gioielli e la Casa motociclista italiana. Una combinazione di eccellenza, performance e passione.

Bulgari Aluminium Ducati Special Edition rivoluziona i canoni dell’orologeria sportiva di lusso. Il cronografo presenta un inedito quadrante rosso Ducati e tre contatori dallo stile sportivo ispirato alla grafica del contagiri Ducati: sfondo nero, indici bianchi, sfera rossa. Anche gli indici delle ore fanno riferimento all’estetica della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati: “La collaborazione con Bulgari si basa su tanti elementi che abbiamo in comune, primo fra tutti il fatto che si tratta di un altro brand italiano per cui il design è molto più di un asset aziendale, è una vera e propria ragione d’essere. La ricerca della leggerezza, la cura maniacale dei dettagli, l’impego di materiali pregiati e la realizzazione di un design distintivo e immediatamente riconoscibile, sono i valori che ci hanno ispirato in questo progetto. Lavorare a questo progetto con Fabrizio Buonamassa Stigliani, Product Creation Executive Director di Bulgari, che conosco da 15 anni, è stato un modo per incrociare le nostre passioni: la moto e l’alta orologeria”.

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Product Creation Executive Director di Bulgari: “Ho avuto il grande piacere di visitare ancora una volta la fabbrica Ducati a Borgo Panigale e di confrontarmi con Andrea Ferraresi, discutendo dei molti parallelismi tra moto e orologi, della nostra comune passione per la bellezza della meccanica e dell’approccio del design italiano. Per questa speciale collaborazione il modello Bulgari Aluminium è stato una scelta naturale grazie alla combinazione di materiali, al carattere sportivo e al look iconico. Il colore rosso e il font riconoscibile che utilizziamo per i numeri sul quadrante sono un cenno all’affascinante universo delle moto Ducati”.

Realizzato con materiali non convenzionali, l’orologio presenta una cassa in alluminio dal diametro di 40 mm con l’iconica lunetta e il bracciale in caucciù nero, mentre la corona e i pulsanti sono in titanio . Il cronografo è impermeabile fino a 100 metri e il movimento meccanico automatico BVL 130, che batte al ritmo di 28.800 alternanze all’ora, assicura una precisione al decimo di secondo.

Il fondello in titano, con trattamento DLC anti usura, è personalizzato con marchio Ducati e numero di serie, a testimoniare l’unicità di questo pezzo a tiratura limitata. L’orologio è consegnato in un apposito cofanetto in alluminio anodizzato con interno in gomma e finitura soft touch, con le firme dei due brand Ducati e Bulgari.

La collaborazione con un brand italiano come Bulgari è per Ducati un’ulteriore occasione per celebrare l’eccellenza del Made in Italy e, allo stesso tempo, un’opportunità per offrire ai propri appassionati esperienze e prodotti che vanno oltre la sfera motociclistica, valorizzando bellezza, tecnologia e passione.

Il cronografo Bulgari Aluminium Ducati Special Edition è già in vendita nei negozi Bulgari, presso i rivenditori autorizzati e sul sito web del marchio.