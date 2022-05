Brividi a Tirana, l’atmosfera è mozzafiato: le coreografie di Roma-Feyenoord | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ iniziata la finale di Conference League, in campo Roma e Feyenoord. I giallorossi sono stati protagonisti di una stagione altalenante in campionato, è stata comunque raggiunta la qualificazione in Europa League. I giallorossi tornano a disputare una finale europea a distanza di 31 anni.

L’ostacolo si chiama Feyenoord, un avversario assolutamente da non sottovalutare. Gli olandesi sono un buon gruppo, formato da ottimi calciatori. Grandissimo spettacolo a Tirana, sugli spalti è presente il pubblico delle grandissime occasioni. Le coreografie delle due tifoserie sono spettacolari, l’atmosfera è mozzafiato. Anche dall’Olimpico i tifosi giallorossi sono già collegati.