Bellissimi, colorati e moderni: i piloti della F1 omaggiano la Florida ed il GP di Miami con caschi davvero speciali | FOTO

E’ tutto pronto a Miami per un nuovo appassionante e spettacolare weekend di gara: i piloti della F1 hanno regalato spettacolo ieri sul podio della nuova pista americana davanti a tutto il pubblico in delirio.

Un weekend di gara inedito, che si prospetta spettacolare sia dal punto di vista competitivo che scenografico. In occasione del Gp di Miami sono tanti i piloti che hanno deciso di scendere in pista con un nuovo casco, per omaggiare proprio la nuova gara.

Tra questi ci sono Alonso e Verstappen, che hanno optato per portare in testa spiaggia e palme con colori accesi e vivaci. C’è chi ha preferito, invece, sorprender etutti con un omaggio all’NBA: stiamo parlando di Lando Norris, il cui casco è diventato per l’occasione una bellissima palla da basket.

Anche Zhou ha optato per il tema ‘pallacanestro’: il cinese dell’Alfa Romeo ha scelto un simpatico Bugs Bunny in versione Space Jam su un campo da basket coloratissimo.