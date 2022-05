Alfa Romeo Tonale Hybrid: l’energia che muove ogni cosa

SportFair

L’energia di Tonale esordisce su strada partendo dal Tempio Voltiano, luogo di celebrazione delle invenzioni di Alessandro Volta, nella meravigliosa cornice del lago di Como. Un luogo simbolico per sottolineare la “metamorfosi” del marchio. Ed è proprio in questa località che, più di 200 anni fa, lo scienziato italiano realizzava la sua invenzione più famosa: la “pila”, il primo generatore di elettricità dinamica. Pietra miliare della scienza e della storia moderna, oggi questo strumento rende funzionale la nostra civiltà tecnologica. Precursore del concetto di sostenibilità, Alessandro Volta studiava in modo ossessivo la natura, per replicarla a beneficio della umanità. Un approccio innovativo e pienamente condiviso da Alfa Romeo che dimostra con le sue “creazioni meccaniche” come lo sviluppo tecnologico, per essere sostenibile, debba imitare la natura, prenderne spunto per adeguarsi e integrarsi a essa. Dunque, non poteva che partire dal Tempio Voltiano il nuovo capitolo del marchio italiano che con Tonale evolve radicalmente, proiettandosi in una nuova era tecnologica, sostenibile ed elettrificata.

Le doti stradali di Tonale sono inequivocabili. La tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

L’ENERGIA È AL SERVIZIO DEL DNA DEL MARCHIO

Alfa Romeo entra nell’era dell’elettrificazione rimanendo 100% fedele al proprio DNA di sportività italiana, grazie a sistemi di elettrificazione allo stato dell’arte concepiti per essere al servizio del marchio e della sua attitudine audace.

Debutta infatti il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre un’autentica esperienza elettrificata. Anche le prestazioni sono di rilievo: nello lo 0 – 100 km/h il cronometro si ferma dopo 8,8 secondi e la velocità massima è di 210 km/h.

Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt, in questo caso l’accelerazione 0 – 100 km/h è raggiunta in 9,9 secondi con una velocità massima di 195 km/h

LA DINAMICA DI GUIDA È “ALFA ROMEO”

L’attenta distribuzione dei pesi e lo sterzo più diretto del segmento (13,6:1) garantiscono a Tonale un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, ponendola ai vertici della classe in termini di agilità e dinamica di guida. Inoltre, è l’unico modello della categoria ad essere equipaggiato con l’Integrated Brake System (IBS) e ad offrire le palette per il cambio marcia in alluminio, solidali al piantone dello sterzo. Le pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini, i dischi anteriori autoventilati e i dischi pieni al posteriore regalano performance di frenata impeccabili. La nuova Tonale Hybrid è dotata di trazione anteriore e offre di serie il Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo e le sospensioni con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping) . In alternativa sono disponibili le sospensioni attive “Dual Stage Valve”, solo su Veloce, con smorzamento a controllo elettronico. In entrambi i casi, l’architettura prevede lo schema MacPherson su entrambi gli assali con geometria e angoli caratteristici specifici. Anche gli attacchi sulla scocca sono stati oggetto di un’accurata progettazione per assicurare la massima rigidezza. La caratura tecnologica di Tonale è caratterizzata da soluzioni tecniche esclusive che esaltano il carattere sportivo della vettura e garantiscono al cliente un’esperienza di guida unica e coinvolgente, nel pieno rispetto della tradizione Alfa Romeo.

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ ESALTANO L’ESPERIENZA DI GUIDA E PROTEGGONO IL VALORE RESIDUO

Esordisce su Tonale la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), in esclusiva mondiale. Una novità assoluta nel panorama automotive, che vede Alfa Romeo primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT alla vettura. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita della vettura. Certificazione che può essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento del veicolo, supportandone di conseguenza il valore residuo. La certificazione NFT rappresenta quindi sul mercato dell’usato un’ulteriore fonte di credibilità, che aiuta il possessore/rivenditore, ma che rassicura anche l’acquirente nella scelta del veicolo di seconda mano.

Software e connettività sono ai massimi livelli per offrire il piacere di guida tipico del marchio, garantendo al contempo un’esperienza confortevole e totalmente connessa. Tonale adotta un’architettura elettronica di nuova generazione in grado di aggiornare sistema e programmi con modalità “over-the-air” aggiungendo nuovi contenuti alla configurazione originale non appena si rendono disponibili. Tra le soluzioni tecnologiche innovative, spicca l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa che offre la comoda possibilità di interazione con il sistema, senza usare le mani e avviata solamente dalla voce, rendendo più facile tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Semplicemente chiedendo ad Alexa, i passeggeri di Tonale possono controllare le funzioni del veicolo tra cui riprodurre musica, ascoltare audiolibri, ottenere indicazioni, controllare il traffico, gestire i loro dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. I clienti possono interagire con i loro veicoli in modo naturale e dire cose come: “Alexa, trova la stazione di servizio più vicina” o “Alexa, riproduci la mia playlist di viaggio” o “Alexa, chiama mamma”. Con la skill Alexa ‘MyAlfa’, si possono anche ricevere aggiornamenti continui sullo stato del veicolo anche da casa, scoprire il livello di carica e/o del carburante, cercare punti di interesse, trovare l’ultima posizione dell’auto, inviare comandi di blocco e sblocco a distanza e molto altro. Nel corso del tempo, nuove caratteristiche e capacità saranno fornite senza soluzione di continuità attraverso aggiornamenti software over-the-air.

Di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA). Il sistema si compone di uno schermo da 12,3” totalmente digitale e da un’unità principale touchscreen da 10,25” che, con una dimensione totale di 22.5”, rappresentano il top nel segmento.

La sofisticata interfaccia multitasking fluida, inoltre, consente al guidatore di avere tutte le informazioni sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada, assicurando un’esperienza “smartphone like”.

LOGICA DI GAMMA CON 4 ALLESTIMENTI

Alfa Romeo Tonale offrirà una logica di gamma semplice e coerente con le gamme di Giulia e Stelvio, contraddistinta da quattro allestimenti – Super, Sprint, Ti e Veloce – ciascuno con una caratterizzazione ben definita per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti. L’allestimento Super è la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo. Chi volesse un’esperienza dalla connotazione ancora più sportive potrà scegliere l’allestimento Sprint. A partire dall’allestimento Ti, più elegante e distintivo, si potrà accedere all’allestimento Veloce per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

È in linea con la logica di semplificazione e razionalizzazione della gamma anche l’approccio al pricing di Tonale, che sposa una strategia lineare, semplificata e trasparente con il cliente dal momento dell’acquisto durante tutto il customer journey. Grazie alla proposta finanziaria FCA Bank, Tonale sarà disponibile a partire da 249€* al mese nella versione Super con motorizzazione Hybrid da 130 CV e con 1 anno di estensione garanzia inclusa nella rata. Un’offerta commerciale senza pensieri, che prevede la garanzia estesa a copertura di tutta la durata del finanziamento, su tutta la gamma.

DISPONIBILE ANCHE NELL’ESCLUSIVA VERSIONE DI LANCIO “EDIZIONE SPECIALE”

Solo durante la fase di lancio, Tonale sarà disponibile anche nell’esclusiva versione di lancio “EDIZIONE SPECIALE”, estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività, caratterizzata dalla tipica sportività Alfa Romeo e sarà offerta su entrambi i livelli di potenza, 130 e 160 CV.

Su Tonale EDIZIONE SPECIALE continuerà ad essere valida l’esclusiva offerta di lancio a 299€ al mese** con motorizzazione Hybrid 130 CV e con 3 anni di garanzia inclusi.

Anche la “customer experience” è completamente ridefinita: il cliente potrà ordinare Tonale recandosi presso il proprio dealer di fiducia oppure potrà registrarsi attraverso l’innovativa piattaforma online dove, manifestando il proprio interesse, potrà in pochi semplici passaggi entrare a far parte dell’universo Alfa Romeo Tonale.

GUIDA ALFA ROMEO TONALE LIBERO DAI PENSIERI DI GESTIONE CON I SERVIZI FINANZIARI DI FCA BANK E I SERVIZI DI MOBILITÀ DI LEASYS

Sarà possibile mettersi alla guida di Tonale con un’esperienza libera dai pensieri di gestione e a protezione del valore residuo finale grazie ai servizi finanziari e di mobilità di FCA Bank e Leasys, attraverso finanziamento con anticipo e rata mensile fissa competitiva e soluzioni cucite su misura per il cliente che possono prevedere la garanzia estesa.

Con Noleggio Chiaro di Leasys si potrà salire a bordo della nuova Tonale, per un’esperienza di guida in totale libertà, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto. Tutti i servizi sono inclusi nel canone e il prezzo di acquisto dell’auto a fine noleggio è chiaro sin da subito. L’offerta sull’esclusiva EDIZIONE SPECIALE presenta un canone mensile a partire da 389 euro (iva inclusa) con un anticipo di 14.500 euro (iva inclusa). La formula include 36 mesi e 45.000 km, copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care e l’utilizzo gratuito di Leasys UMOVE App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 25.783 euro iva inclusa.

48V HYBRID VGT: PRESTAZIONI ED EFFICIENZA AI MASSIMI LIVELLI

Sistema di propulsione elettrificato allo stato dell’arte progettato per esaltare il DNA del marchio, reinventando la sportività nel ventunesimo secolo.

Debutta l’inedito motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) 5 4 cilindri da 160 CV , con turbocompressore a geometria variabile e iniezione diretta di benzina con pressione di 350bar.

Tonale Hybrid offre due livelli di potenza, 130 CV e 160 CV, trazione anteriore e la nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1).

Grazie alle numerose “EV capabilities” Tonale è in grado di offrire un’autentica esperienza di guida elettrificata.

Tonale offre una gamma di motorizzazioni ibride efficienti capaci di esaltare le prestazioni senza rinunciare all’attenzione verso l’ambiente.

Il primo suv compatto elettrificato del marchio reinventa la sportività nel ventunesimo secolo assicurando un’autentica “hybrid experience”, grazie a sistemi di elettrificazione allo stato dell’arte concepiti per essere al servizio del Marchio.

Debutta infatti il sistema di propulsione 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV , in esclusiva per Alfa Romeo Tonale. Il motore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di dare motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica è possibile muoversi in modalità elettrica in tutte le situazioni in cui sono necessari fino a 15kW per procedere come ad esempio nelle manovre di partenza o di parcheggio e in fase di veleggiamento, per un’autentica esperienza di guida ibrida.

Per massimizzare prestazioni ed efficienza, è stata scelta una batteria 48 volt agli ioni di litio di seconda generazione molto performante: grazie all’elevata potenza (fino a 22 kW) è possibile alimentare al meglio il motore elettrico di trazione, inoltre la capacità (0,8 kWh) è più del doppio rispetto alle batterie comunemente impiegate sui sistemi ibridi BSG. La nuova batteria ha un volume di circa 11 litri ed è quindi molto compatta; inoltre non impatta sulle dimensioni del bagagliaio perché è installata sotto il tunnel centrale, tra i sedili anteriori. Il sistema “dual voltage” con convertitore DC/DC da 48 a 12 Volt gestisce l’interfaccia con l’architettura elettrica del veicolo.

Grazie alla sua tecnologia, Tonale 48V Hybrid VGT offre performance tipiche di una sportiva a benzina, enfatizzate nella prontezza di risposta dall’immediatezza del motore elettrico, con vigorose accelerazioni caratterizzate dall’allungo corposo e costante fino al limitatore, mentre i consumi sono paragonabili a quelli di un motore diesel.

Disponibile anche la motorizzazione d’ingresso Hybrid da 130 CV , il nuovo motore 1.5 turbo benzina a 4 cilindri 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm .

Tutte le caratteristiche delle versioni Hybrid

Progettato per ottimizzare l’efficienza termodinamica e di conseguenza il consumo di carburante, il nuovo propulsore turbo a 4 cilindri è caratterizzato dall’elevato rapporto di compressione (12,5:1), dalla nuova testata con camera di combustione compatta, doppio variatore di fase e condotti di aspirazione specifici ad alta turbolenza. Il funzionamento avviene secondo il ciclo Miller ed è inedito anche il sistema d’iniezione diretta ad alta pressione, che raggiunge 350 bar.

La versione da 160 CV è un’esclusiva Alfa Romeo. Grazie ad uno specifico turbocompressore a geometria variabile, riesce a combinare una grande prontezza di risposta ai regimi più bassi con una potenza elevata per una guida più sportiva, sempre mantenendo alto il livello di efficienza. La motorizzazione d’ingresso eroga una potenza di 130 CV e la coppia massima raggiunge 240 Nm.

ll belt starter generator montato su entrambi i motori assicura transizioni rapide e silenziose in fase di riaccensione. Infine, grazie all’Intelligent Brake System che ottimizza la funzionalità ‘autorecharge’, con la frenata rigenerativa mista si massimizza il recupero dell’energia cinetica in fase di decelerazione, a vantaggio dell’efficienza.

Soluzioni tecniche esclusive per garantire performance elevate ed efficienti, offrendo al cliente una vera esperienza di guida ibrida. Questo è consentito dall’abbinamento tra i nuovi motori 1.5 benzina e il motore elettrico, in grado di fornire una prontezza di risposta ottimale. Le numerose funzionalità offerte da Tonale, inoltre, rendono la guida ancora più confortevole. Tra queste troviamo:

“Silent Start” per avviare il veicolo e ripartire silenziosamente, sfruttando la modalità “EV” e senza l’accensione del motore a benzina;

“Energy Recovery” per ridurre lo spreco di energia in fase di decelerazione (e-Coasting) e di frenata (Regenerative Braking);

Boost & Load point shift. L’”e-Boosting” è in grado di incrementare la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a benzina; inoltre calibrando la coppia (motrice o frenante) erogata dal motore elettrico, è possibile ottimizzare il punto di funzionamento del propulsore a benzina;

Electric Drive per guidare utilizzando il motore elettrico mentre il propulsore a benzina è spento.

Le numerose EV capabilities di cui Tonale è dotata consentono di sfruttare la sola propulsione elettrica (procedendo con il motore a benzina spento) in diverse situazioni di guida. Queste capabilities includono:

e-Creeping che, tramite motore elettrico, fornisce lo spunto normalmente disponibile sulle vetture con cambio automatico, con la velocità del veicolo che può variare tra 0 km/h e quella equivalente al minimo del motore a benzina in prima marcia oppure in retromarcia;

e-Launch per partire con il solo ausilio del motore elettrico;

e-Queueing per muoversi nel traffico seguendo un flusso “stop&go”;

e-Parking per rendere le manovre di parcheggio ancora più facili, pratiche e silenziose.

Le EV capabilities sono disponibili nei limiti dello stato di carica della batteria e della richiesta di potenza.

L’ECCELLENTE DINAMICA DI GUIDA POSIZIONA TONALE AI VERTICI DELLA CATEGORIA

Tonale è dotata dello sterzo più diretto del segmento (13,6:1) e di palette cambio in alluminio solidali al piantone, un unicum nella categoria.

Unica nella categoria ad adottare l’Integrated Brake System (IBS) e ad offrire l’impianto frenante con pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini.

Sospensioni MacPherson indipendenti con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping). Alternativamente , sospensioni elettroniche “Alfa Active Suspension” per adattarsi alla modalità di guida selezionata.

Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo per la massima motricità e maneggevolezza.

Un’esperienza di guida unica grazie allo sterzo più diretto del segmento e le palette cambio in alluminio

Il rapporto di sterzo di Tonale (13,6) enfatizza la guida coinvolgente e istintiva in qualsiasi situazione e velocità. L’attenta progettazione della geometria delle sospensioni anteriori indipendenti riduce le ripercussioni in modo naturale, accentuando il feeling preciso e intuitivo dello sterzo, limitando l’applicazione del filtraggio via software ed ottimizzando il controllo di sterzata delle ruote anteriori. Anche le palette cambio in alluminio esaltano il carattere sportivo della vettura. Un tratto distintivo del marchio e un unicum nella categoria.

Integrated Brake System (IBS)

Alfa Romeo Tonale è l’unica nella sua categoria ad essere equipaggiata con l’Integrated Brake System (IBS), l’innovativo sistema elettromeccanico che riunisce in un unico componente il controllo di stabilità e la funzione normalmente svolta dal tradizionale servofreno. Il sistema garantisce una risposta istantanea del freno grazie all’integrazione tra elettronica e meccanica, insieme alla perfetta distribuzione dei pesi, al feeling ottimale e alla totale assenza di vibrazioni del pedale. Inoltre, l’IBS gestisce il blending tra la frenata rigenerativa (per massimizzare il recupero d’energia) e quella dissipativa (realizzata mediante l’impiano frenante), in modo totalmente inavvertibile per il guidatore. Tonale adotta di serie le pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini, dischi anteriori autoventilati e dischi pieni al posteriore, per garantire performance di frenata ineccepibili.

Sospensioni elettroniche “Dual Stage Valve”

Sviluppate insieme a Marelli, storico partner tecnologico di Alfa Romeo, gli ammortizzatori elettronici “Dual Stage Valve” permettono di selezionare un comportamento più focalizzato sulle prestazioni oppure sul comfort. Peculiarità di queste sospensioni è una speciale valvola elettroattuata posta all’interno dell’ammortizzatore, che fornisce curve di smorzamento indipendenti. Due le modalità disponibili: Comfort e Sport. La prima è la taratura predominante nella selezione DNA Advanced Efficiency e Normal, che assicura le migliori prestazioni di scorrevolezza su strade irregolari. La modalità Sport è invece la calibrazione predominante nella selezione DNA Dynamic e ESC Off, che riduce i movimenti del corpo e aumenta la rigidità verticale per cercare la migliore dinamica del veicolo in curva. Grazie al pulsante dedicato sul selettore DNA, è possibile attivare/disattivare la calibrazione della modalità Dynamic.

Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo

Le versioni a trazione anteriore offrono di serie il Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo, che garantisce una trazione ottimale , accentuando l’agilità e il carattere sportivo di Tonale e con effetti positivi anche sulla sicurezza. Il sistema interagisce col selettore DNA e sfrutta l’effetto dell’impianto frenante simulando gli effetti di un differenziale meccanico a scorrimento limitato. Questa tecnologia assicura una dinamica di guida sportiva ed efficace attraverso il controllo della stabilità del veicolo, reindirizzando la potenza alle ruote durante le accelerazioni e facilitando l’allinemaneto del veicolo lungo tutta la percorrenza della curva, permettendo di uscirne più facilmente e più rapidamnete. Inoltre, il sistema offre un maggiore controllo su superfici scivolose e riduce notevolmente il sottosterzo, trasferendo la coppia dalla ruota interna a quella esterna, garantendo così l’accelerazione longitudinale e di conseguenza una migliore tenuta di strada.

Sospensioni MacPherson indipendenti con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping)

Progettato per tenere fede al DNA Alfa Romeo, lo schema di sospensioni prevede un’architettura di tipo MacPherson e carreggiate di ampie dimensioni (1.585 mm davanti e 1.577 mm dietro). L’architettura dell’avantreno è stata ottimizzata anche nella geometria, con specifici angoli caratteristici per ottenere cambi di direzione rapidi e precisi accentuando il feeling dello sterzo tipico del marchio. Infatti, i disturbi sullo sterzo vengono ridotti, limitando inoltre l’applicazione del filtraggio via software e ottimizzando il controllo di sterzata delle ruote anteriori. A tale risultato contribuiscono anche gli attacchi sulla scocca, appositamente progettati nella rigidezza per rispondere alle sollecitationi della guida più sportiva. Al retrotreno l’esclusiva geometria a tre bracci assicura una rapida risposta in inserimento ed il massimo livello di accelerazione laterale in curva. Infine, le sospensioni di Tonale adottano la tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) – sviluppata in collaborazione con Koni, partner tecnologico storico di Alfa Romeo – per performance ottimali che garantiscono una perfetta tenuta di strada e assicurano un comfort elevato in tutte le condizioni di guida.

TECNOLOGIA DA PRIMATO PER ESALTARE L’ESPERIENZA DI GUIDA E PROTEGGERE IL VALORE RESIDUO

Esordisce su Tonale la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), in esclusiva mondiale; novità assoluta nel settore automotive.

Grazie all’integrazione con Ama zon Alexa, guidare Tonale è come sentirsi a casa.

Sistema di Infotainment completamente rinnovato dotato di una sofisticata interfaccia per un’esperienza “smartphone like”.

Best in class nel segmento per superficie totale (22.5”) degli schermi.

Tecnologia NFT

Esordisce su Tonale la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), in esclusiva mondiale. Una novità assoluta nel panorama automotive, che vede Alfa Romeo primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT alla vettura. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita della vettura. Certificazione che può essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento del veicolo, supportandone di conseguenza il valore residuo. La certificazione NFT rappresenta quindi sul mercato dell’usato un’ulteriore fonte di attendibilità, che aiuta il possessore/rivenditore, ma che rassicura anche l’acquirente nella scelta del veicolo di seconda mano.

Amazon Alexa per sentirsi a casa anche in viaggio

Tra le principali innovazioni tecnologiche offerte da Tonale troviamo l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa per rivivere la sensazione del “sentirsi a casa” anche in viaggio. Tramite “Alexa” è infatti possibile cercare punti di interesse nelle vicinanze, regolare le luci o il riscaldamento della propria abitazione domotica, aggiungere prodotti alla lista della spesa, il tutto comodamente guidando senza distrazioni. Amazon Alexa consente inoltre di essere sempre aggiornati sullo stato del proprio veicolo anche da casa, fornendo notizie utili come il livello di carica e del carburante o l’ultima posizione della propria vettura, offrendo inoltre la possibilità di mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte e molto altro.

Di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA). Il sistema si compone di uno schermo da 12,3” totalmente digitale e da un’unità principale touchscreen da 10,25” che, con una dimensione totale di 22.5”, rappresentano il top nel segmento.

La sofisticata interfaccia multitasking fluida, inoltre, consente al guidatore di avere tutte le informazioni sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada, assicurando un’esperienza “smartphone like”.

TECNOLOGIA INNOVATIVA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA E DEL COMFORT

Guida autonoma di livello 2 grazie ai nuovi sistemi ADAS.

Sistemi innovativi per una sicurezza e comfort di bordo ai massimi livelli.

L’evoluzione delle modalità di guida gestite da Alfa D.N.A.

Nuovi sistemi ADAS amplificano le emozioni della guida autonoma di livello 2

I nuovi sistemi Alfa Romeo ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per la guida autonoma di livello 2 , di cui Tonale è equipaggiata, permettono di gestire in autonomia accelerazione, frenata e mantenimento corsia e garantiscono la massima sicurezza di guida, senza rinunciare al piacere di sedersi al volante.

In particolare, Alfa Romeo Tonale consente la guida autonoma di livello 2 combinando i sistemi “Intelligent Adaptive Cruise Control” (IACC) e “Lane Centering” (LC) con la telecamera frontale, che monitora longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura. Nel dettaglio, il sistema IACC si avvale dell’” Intelligent Adaptive Cruise Control” , che regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono, e dei sistemi di “Traffic Sign Recognition” e “Intelligent Speed Control” . Il primo, utilizzando la telecamera di bordo, riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente. Il secondo propone al conducente l’adeguamento della velocità a quella rilevata dal sistema: se il conducente accetta, il cruise control viene automaticamente impostato in base ai nuovi limiti. Il sistema LC interviene invece per il controllo laterale della vettura, mantenendo la vettura al centro della corsia, anche in condizioni di traffico congestionato.

Comfort e benessere a bordo ai massimi livelli

L’ospitalità italiana entra nel mondo dei C-SUV premium grazie ad Alfa Romeo Tonale, che incarna esclusività, raffinatezza ed eleganza. L’abitacolo di Tonale assicura ampio spazio per i passeggeri, mentre la posizione di guida alta regala una sensazione di controllo e dominio della strada, senza rinunciare al piacere di guida e alla sportività tipiche del marchio. Ulteriore comfort e benessere a bordo sono garantiti dal climatizzatore bi-zona , dalla piacevole luce ambiente , dal sofisticato sistema di Infotainment, dai sedili anteriori ventilati e riscaldati e da un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon . Il nuovo modello propone inoltre il portellone posteriore elettrico e il pad di ricarica wireless – situato davanti alla leva del cambio – dove ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza, per un’esperienza caratterizzata dalla massima comodità. Infine, Tonale è tra i pochi modelli della categoria ad offrire il sistema “ Semi Automatic Parking” , che indica lo spazio disponibile al parcheggio ed effettua la manovra di entrata ed uscita della vettura. Soluzioni progettate per offrire ai clienti di Tonale un elevato livello di comfort, raffinatezza e convivialità tutta italiana.

L’evoluzione delle modalità di guida gestite da Alfa D.N.A.

Il selettore di guida Alfa D.N.A. ha fatto i suoi esordi su Giulietta, Mito e 4C, passando per lo sviluppo con Giulia e Stelvio, per arrivare ora a Tonale con specifiche funzioni relative all’alimentazione elettrica.

Su Tonale, la modalità “Dynamic” è progettata con una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità uniti ad una risposta del volante più diretta. La modalità “ Natural” mantiene la migliore ottimizzazione delle performance. In questa modalità, la gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica e permette, nell’utilizzo quotidiano, un risparmio energetico e di consumi senza rinunciare alle prestazioni. Infine, la modalità “Advance Efficiency” è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nelle versioni Hybrid.

Accessori Autentici Alfa Romeo powered by Mopar®

La nuova Alfa Romeo Tonale può essere personalizzata con una vasta gamma di Accessori Autentici powered by Mopar®. Sono oltre 100 gli accessori progettati per esaltare la bellezza essenziale dell’Alfa Romeo e la sua nobile anima sportiva. Alcuni di questi sono stati installati sull’Alfa Romeo Tonale esposta all’evento. Si possono ammirare gli eleganti cerchi in lega da 20 pollici color miron scuro e i tappetini premium in moquette di alta qualità, con il logo rosso “Tonale” abbinato alle cuciture interne. I battitacco neri retro-illuminati e i copri-pedali sportivi aggiungono più aggressività all’assetto Veloce. Per un maggiore comfort, sono disponibili accessori specifici come il porta giacca, da attaccare all’appoggiatesta del sedile anteriore, e la barra telescopica per il vano di carico, per una migliore organizzazione all’interno del veicolo durante il viaggio. I dettagli fanno la differenza: ad esempio, i tappi valvola dei pneumatici con il logo Alfa Romeo, le coppette centrali con logo Alfa Romeo in bianco e nero e, inoltre, la possibilità di avere la chiave nello stesso colore della carrozzeria. All’interno dell’auto è disponibile una gamma di prodotti per igienizzare l’abitacolo e l’atmosfera dei passeggeri. La gamma offerta da Mopar® comprende prodotti per mantenere le condizioni igieniche in auto ed è disponibile su tutti i veicoli Alfa Romeo, per sottolineare che la tutela dell’ambiente e della salute fanno parte per noi dello stesso percorso. Fanno parte di questa gamma la lampada UV-C, per l’igienizzazione degli interni e il purificatore d’aria per la purificazione dell’aria all’interno del veicolo. Il dark pack comprende le calotte degli specchietti retrovisori esterni in colore nero, e gli inserti su fiancata, l’inserto su paraurti anteriore, il diffusore posteriore e lo scudetto frontale “V”, tutti in colore miron scuro. Il dark pack, che si può ammirare come equipaggiamento di serie sull’allestimento Veloce, si può scegliere come linea di “Accessori Autentici” sulle altre versioni. Infine, la vasta gamma di Accessori dispone anche di numerosi kit da viaggio come portabici, porta sci/snowboard e box da tetto di varie dimensioni da abbinare alle immancabili barre da tetto, o i portabici da gancio traino, che assicurano un viaggio in completo relax.