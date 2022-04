Wanderlust Connect e Wanderlust Sunset Series: due format di eventi unici con Margot Sikabonyi, Charlotte Lazzari e Francesca Pietrosanti | FOTO

SportFair

Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, annuncia i primi eventi 2022. Il primo, WANDERLUST CONNECT, sarà tutto digitale. Un percorso sensoriale, spirituale e introspettivo per unire mente, corpo, anima e raggiungere il Vero Nord.

Seguiranno poi due freschissimi eventi per aprire le porte all’estate, i WANDERLUST SUNSET SERIES, due appuntamenti pensati per sfidare i nostri limiti, connetterci con il nostro corpo e liberare le nostre emozioni. Attraverso la musica e l’energia degli ultimi attimi di luce del giorno, sarà possibile vivere esperienze davvero uniche e stimolanti, che permetteranno ai partecipanti di raggiungere il Vero Nord insieme ai talent e alla community.

Anche quest’anno il main partner di Wanderlust, per tutti gli eventi, sarà adidas.

L’evento digitale WANDERLUST CONNECT, registrato nella bellissima cornice di Villa Erba sul lago di Como, in compagnia di 50 influencer e delle Wanderlust Talent, verrà trasmesso sabato 23 aprile alle ore 10.00 sulla piattaforma https://wanderlust.events/connectItaly, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Terra.

La connessione è il modo in cui costruiamo fiducia e condivisione. È il luogo in cui crescita e creatività si esaltano, il momento in cui realizziamo chi siamo, chi vogliamo essere e come diventare la nostra versione migliore.

Ci accompagneranno in questa esperienza unica talent di livello internazionale:

Charlotte Lazzari

Yoga Talent

Charlotte è insegnante e formatrice del metodo Odaka Yoga e Odaka Yoga Prenatal, uno stile innovativo ispirato ai moti oceanici che rendono la pratica fluida come un’onda e la mente libera di viaggiare tra le sensazioni del corpo. Fondatrice della piattaforma di lezioni yoga online Wonderyogi ed ex ballerina.

Margot Sikabonyi



Attrice, health coach e insegnante di yoga, volto noto della serie tv targata Rai “Un medico in famiglia”. Nel 2007 ha ottenuto l’attestato di insegnante di yoga a Hong Kong e nel 2018 ha ottenuto quello di Counseler con la Istitute of Integrative Nutrition di New York.

Francesca Pietrosanti

Holistic Dance Party Talent

Il background di Francesca è la danza. Dopo una carriera da ballerina in musical e spettacoli teatrali, conosce il gyrotonic e la gyrokinesis, due metodi straordinari dei quali si innamora e per i quali si specializza nel ruolo di trainer. Insegnante di yoga certificata RYT 250h, pratica Bikram, Sivananda, Ashtanga, Vinyasa e Hatha, conseguendo anche specializzazioni in meditazione vedica, pratica avanzata, pratica sicura, allineamenti e anatomia.

Queste le attività della giornata, che si svilupperanno in circa 2 ore:

• Intention setting con Margot

• Holistic Dance con Francesca

• Odaka Yoga con Charlotte

• Meditazione con Margot

Ogni persona ha un profondo desiderio di essere e sentirsi connesso. La connessione è il modo in cui costruiamo fiducia, è il luogo in cui la creatività si esalta. È il momento in cui realizziamo chi siamo, chi vogliamo essere e come diventare la nostra versione migliore.

Wanderlust è connessione, con noi stessi, con gli altri e con il pianeta. Wanderlust è community. Wanderlust è CONNECT, un momento di benessere, tutto virtuale, per unire corpo, mente e anima.

È possibile registrarsi a Wanderlust Connect al seguente link: https://it.wanderlust.events/products/wanderlust-connect-2022-04-23

I WANDERLUST SUNSET SERIES invece si terranno a Bologna e Torino, rispettivamente il 14 e 28 maggio dalle 17 alle 21.

Intention, tribal e holistic dance, mind-body workout, dynamic yoga e meditazione.



Ecco alcune delle talent presenti.

Bologna:

Emanuela Caorsi: Yoga flow

Meg Vibes: Intention & tribal dance

Filippo Mori: Meditazione guidata

Torino:

Ela Mare: Intention & meditazione guidata

Michela Maltoni: Holistic dance

Gandha: Yoga Flow

Fedelissimo EMCEE di Wanderlust, sarà ancora una volta lo speaker di RDS Filippo Ferraro.

È tempo di uscire, festeggiare e muoverci, di sentire i nostri cuori battere all’unisono. Gli eventi Sunset Series di Wanderlust portano l’energia del più grande Mindfulness Movement in due delle più grandi città italiane. Sarà possibile così vivere l’emozione di praticare con la community di Wanderlust, osservando la città da una prospettiva nuova, sperimentando la libertà di essere chi siamo.

Immergiti nel benessere

Gli eventi Sunset Series di Wanderlust sono il luogo d’incontro per corpo, anima e ambiente. Esperienze che fondono lo yoga alla musica, al benessere interiore e al fitness per favore il benessere interiore e connetterci con noi stesso e l’universo sotto la luce calda del tramonto.

Pratica con le nostre guide spirituali

Liberi da distrazioni, accompagnati dagli ultimi attimi di luce del giorno, entreremo in contatto con istruttori di fama nazionale e internazionale e metteremo in pratica i loro insegnamenti.

Goditi la tua città alla luce del tramonto

Godiamoci lo spettacolo del tramonto nelle nostre città. Le Wanderlust Sunset Series si svolgono in due città italiane spettacolari, in sintonia con la cultura e la natura che le ospitano e circondano, per assicurarti l’ambientazione perfetta per guidarti verso il Vero Nord.