Ready to Play, la performance incontra lo stile: la special selection di Aw Lab | FOTO

AW LAB presenta Ready to Play, una special selection di footwear e apparel dei migliori brand performance internazionali.

Mai come in questi ultimi anni lo sport è entrato a far parte della vita quotidiana e il wellness, prima relegato a poche ore di tempo libero settimanale, divenuto centrale nelle esigenze e nelle abitudini di tanti. Un fenomeno sociale diventato lifestyle personale e quotidiano, vero e proprio modo di essere, tempo imprescindibile da dedicare a sè stessi e simbolo di costume sociale.

Questa tendenza ha permesso a brand internazionali come Salomon, Asics, New Balance, Under Armour, Adidas, Hoka One One protagonisti della super selezione AW LAB, di proporsi come brand all day long, con styles perfetti per sentirsi sempre al posto giusto anche con le loro collezioni performance. Decretando così un nuovo urban lifestyle di derivazione sportiva.

Gamification e creatività 3D accompagnano la campagna di immagini di AW LAB creando un ponte tra i capi performance, le nuove tecnologie, la musica e la libertà espressa dalle nuove generazioni.

Lo special pack Ready to Play di AW LAB sarà disponibile in selezionati store in Italia e Spagna, sull’ app e su www.aw-lab.com