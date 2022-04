Porsche Design presenta Hexagon: la nuova serie di occhiali ispirata dalla Porsche 911 GT3 | FOTO

SportFair

Porsche Design presenta la serie Hexagon, ispirata alle viti esagonali utilizzate nel blocco motore Porsche 911 GT3. I frontali, in titanio high-tech, della versione P’8937 e P’8938 Aviator sono fresati e tenuti in posizione da quattro viti esagonali avvitate a mano. Questo dettaglio distintivo conferisce alle montature un look decisamente maschile e un aspetto tecnico inconfondibile. L’uso del titanio e dell’RXP ad alte prestazioni rende i telai leggeri e offre una vestibilità e un comfort ottimali. La perfezione di questi modelli continua oltre il design delle montature: come tutti gli occhiali da sole Porsche Design, le lenti Hexagon sono dotate della tecnologia vision DRIVE™ che fornisce protezione da graffi, resistenza, protezione UV400.

Inoltre alcuni colori sono dotati di lenti XTR polarizzate. Le lenti XTR polarizzate high-tech offrono cinque caratteristiche eccezionali: protezione UV400, antiriflesso, resistenza agli urti e ai graffi, polarizzazione e miglioramento del contrasto. Gli occhiali da sole Hexagon Series sono i compagni perfetti per qualsiasi viaggio su strada o avventura fuoristrada. Anche in condizioni meteorologiche e di luce difficili.

La serie Hexagon è presentata insieme al brand ambassador internazionale Patrick Dempsey che condivide con Porsche Design l’identica passione per la precisione e la perfezione. Disponibile presso i migliori retailer, nei Porsche Design stores in tutto il mondo e online su www.porsche-design.com, prezzi da € 400,00 a € 460,00.