New Balance inaugura The Track: una struttura multi-sport di livello mondiale | FOTO

Il leader mondiale d’atletica New Balance ha inaugurato ieri The TRACK, una nuova struttura multi-sport di livello mondiale, dove il Team New Balance, atleti professionisti e non, si alleneranno e gareggeranno tutto l’anno.

L’evento di apertura di ieri ha celebrato il connubio tra stile, sport e cultura con una performance speciale dell’ambassador del marchio Jack Harlow e la partecipazione di Storm Reid e di diversi atleti New Balance. Pronto a battere i record, il centro atletico includerà una pista indoor a doppio fondo che può essere convertita in un campo da basket, calcio o pallavolo, un sofisticato Sports Research Lab, uno spazio per concerti gestito da Bowery Presents e una birreria chiamata Broken Records, dove i visitatori potranno seguire gli eventi che si svolgeranno nella struttura.

Situato di fronte agli headquarter di New Balance a Boston Landing, The TRACK at New Balance si unisce all’Auerbach Center, il centro sportivo ufficiale di allenamento dei Boston Celtics, e alla Warrior Ice Arena, sede di allenamento dei Boston Bruins. Inoltre la stazione MBTA di Boston Landing è la destinazione principale per lo sport nel New England. Lo sviluppo di Boston Landing, compreso The TRACK, testimonia l’impegno di lunga data del brand verso la comunità dei quartieri Allston-Brighton e il continuo investimento nell’innovazione e nell’eccellenza sportiva.

Nel progettare The TRACK at New Balance, è stato molto importante il mantenimento di pratiche sostenibili. New Balance non solo ha riqualificato un’area dismessa per costruire questa struttura che ha ottenuto una certificazione LEED Silver, ma il tetto ospita un impianto solare di 2.491 moduli da 405 watt che coprirà circa 6.758 mq.

I team di Beynon Sports Surfaces, Weems Mechanical, Elkus Manfredi Architects, John Moriarty Associates e Paige Design Group hanno progettato e costruito la pista d’atletica indoor, per la velocità, le competizioni e l’allenamento quotidiano. La pista stessa è dotata di curve idrauliche, di corsie ovali della larghezza massima di 1,06 metri per un massimo di 6 corsie. Il risultato è che i corridori sperimentano una transizione fluida dalle curve ai rettilinei, aiutando a massimizzare l’accelerazione dell’atleta.

Sports Research Lab

Il New Balance Sports Research Lab è un team di ricercatori sportivi situato all’interno del settore dell’innovazione. Il lavoro del team si basa su tre pilastri: 1) New Balance Athlete Insights Engine, 2) Foundational Research, e 3) Innovation Partnerships. Con i dati raccolti a Boston Landing, il laboratorio di ricerca sportiva è in grado di ottenere dati e informazioni sul movimento degli atleti, grazie a strutture e attrezzature all’avanguardia che contribuiscono a creare prodotti ed esperienze innovative per i consumatori di New Balance.

The TRACK ha oltre 1.765 mq dedicati al laboratorio di ricerca sportiva di New Balance. Dotato di apparecchiature high-tech, motion capture a 360 gradi, piastre di forza che misurano la pressione del piede, una camera iperbarica all’avanguardia e altro ancora, lo Sports Research Lab consolida ulteriormente la posizione di New Balance come leader nell’innovazione e nella tecnologia sportiva.

Roadrunner

Situato sotto alla pista d’atletica troviamo Roadrunner, un locale per concerti di 4.654 mq gestito dal Bowery Group, il più grande del suo genere nel New England. Con un palco largo 18 metri, oltre 30 casse e una mezza dozzina di bar sparsi su tutti i lati, il locale è costruito per avere una vista perfetta, indipendentemente da dove ci si trovi.

The TRACK at New Balance sarà aperto al pubblico e un programma aggiornato degli eventi può essere trovato qui. Per saperne di più su The TRACK at New Balance, visitate thetrackatnewbalance.com.