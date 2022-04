Theo Hernandez è diventato papà! Sui social la gioia del calciatore del Milan: “ti amo figlio” | FOTO

SportFair

“Vita mia, benvenuto al mondo”, con queste foto in una storia Instagram, Zoe Cristofoli ha annunciato la nascita di suo figlio. Immensa la gioia di papà Theo Hernandez, innamoratissimo del piccolo. “07-04-22, ti amo figlio”, ha scritto il calciatore del milan sui social a corredo di una dolce foto con le mani dei tre componenti della famiglia intrecciate.

Non è ancora stato reso noto il nome del piccolo, anche se l’influencer italiana, in una storia Instagram, ha scritto “Theo Junior”: non è chiaro se è questo il nome del bambino o se Zoe Cristofoli si riferisce semplicemente ad una somiglianza col padre.